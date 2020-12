Virgil Ianţu: 'Trebuie să mergem mai departe şi să nu uităm cât de uşor se poate da peste cap o planetă întreagă. Medicii sunt eroii din 2020'

Virgil Ianţu, realizatorul şi prezentatorul emisiunii concurs de cultură generală „Câştigă România!” de la TVR 2, descrie anul 2020 drept unul istoric, în urma căruia nu trebuie să uităm cât de uşor poate fi dată peste cap o planetă întreagă. În ciuda sacrificiilor făcute, ultimele 12 luni au fost parcurse uşor cu ajutorul familiei, declară el pentru News.ro. Ianţu, care a fost diagnosticat cu Covid-19 în luna octombrie, este de părere că 2020 reprezintă o „lecţie” şi că eroii anului sunt medicii din întreaga lume.

Cum caracterizaţi anul 2020, din punct de vedere personal şi profesional?

În plan personal, cu toţii am avut de suferit, nu cred că există om pe planetă asta să spună că anul acesta a fost o bucurie. A fost un an istoric, dar, cu toate greutăţile cu care a venit acest an, noi trebuie să mergem mai departe şi să nu uităm cât de uşor se poate da peste cap o planetă întreagă.

În plan profesional, am avut un an în care, din fericire, am muncit mult, aşadar, a fost un an bun.

Care a fost cea mai importantă realizare a dumneavoastră în aceste ultime 12 luni?

Continuitatea lucrurilor pe care le făceam şi în anii trecuţi şi faptul că am reuşit, împreună cu familia, să facem ca această perioada să treacă mai uşor. Cum? Prin dragoste.

Ce regretaţi că nu aţi putut face anul acesta?

Eu am fost printre cei care au înţeles că trebuie să facem sacrificii dacă vrem să fim bine. Am înţeles că te poţi bucura şi de alte lucruri pe care poate le ignorai în condiţii normale şi ţi se păreau banale. Omul e în permanenţă nemulţumit.

Care consideraţi că au fost cele mai importante momente, evenimente ale acestui an?

Fiecare zi a acestui an a fost un eveniment. Medicii din toată lumea au simţit cel mai bine acest lucru. Eu mă gândesc la efortul lor, la sacrificiul lor şi sper să realizeze cât mai multă lume prin ce au trecut şi încă mai trec. Ei sunt eroii acestui an.

Ce cuvânt ar descrie cel mai bine anul 2020?

„Lecţia”.