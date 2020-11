Virgil Popescu: Avem finalizată Strategia pentru Turism, care ne va permite dezvoltarea turismului începând cu anul viitor. Pierderile sunt incomensurabile

Turismul este foarte important, un domeniu care are un potenţial enorm de creştere, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. El spune că a fost finalizată Strategia pentru Turism, care va permite dezvoltarea turismului în România, începând cu anul viitor. Pierderile cauzate de pandemie sunt incomensurabile, afirmă oficialul, care speră ca începând cu vara anului viitor turismul şi România să revină la normalitate, anunță news.ro.

"În momentul de faţă, în Ministerul Economiei, este finalizată Strategia pentru Turism. În vechiul Minister al Turismului zăcea într-un birou o strategie bună făcută de Banca Mondială, care a fost acoperită de praf. Am luat-o, ne-am uitat pe ea, o adaptăm la ceea ce se întâmplă şi veţi vedea în perioada următoare o strategie de turism care ne va permite dezvoltarea turismului în România, începând cu anul viitor. Nu putem vorbi de turism decât în perioade normale. Eu sper să ajungem la normalitate cât mai repede şi începând cu vara anului viitor România să revină la normalitate şi turismul să revină la normalitate. Pierderile sunt incomensurabile, sunt şi pe orizontală, este foarte greu să le spui, când vorbim de industria turismului, vorbim şi de tot ce este conect cu turismul. Este foarte greu să vă spun cât pierde România", a declarat miercuri ministrul Virgil Popescu.

El mai spune că turismul este foarte important, un lucru din care România poate să câştige foarte mult şi care are un potenţial enorm de creştere.

"Turismul este foarte important, şi, după părerea mea, un lucru din care România poate să câştige foarte mult şi care are un potenţial enorm de creştere. Evident că merge în paralel şi cu infrastructura. Nu poţi avea un turism performant fără o infrastructură performantă şi de aceea merg mână în mână. Industria turismului, industria HoReCa, a fost cea mai lovită în această pandemie, iar lucrurile care s-au făcut pentru industria HoReCa, o parte din ele le-am amintit. Vorbim de ajutor pentru capital lucru, programul Electric-Up, mai nou şi de schema de ajutor de stat prin care toată industria HoReCa beneficiază de 20% din pierderea cifrei de afaceri, aferentă diferenţei dintre anul 2020 şi 2019, schemă pe care am notificat-o chiar astăzi Comisiei Europene, pentru aprobare. Este o industie care ne poate ridica foarte mult şi care îmi este foarte dragă. Şi nu de un minister duce lipsa, nu de faptul că nu există un Minister al Turismului, ci de oameni implicaţi. Iar Direcţia Generală Turism din Ministerul Economiei este foarte implicată", a mai spus ministrul.

El a amintit că recent, a fost lansată Ruta culturală a Bisericilor de Lemn din România, cu 10 biserici de lemn din Bihor, 13 din Cluj, peste 100 biserci şi mânăstiri din Maramureş, 10 din Satu Mare, 16 din Suceava, alte 16 din Neamţ şi 2 din judeţul din care provine, Mehedinţi.

"Sunt mându de asta. Sunt sigur că ruta va aduce turişti în România. Cred că trebuie să marjăm, să dezvoltăm altele noi, ca străinii când vin în România să vadă că România este, într-adevăr, o minunăţie. Am făcut această introducere pentru a anunţa, cu prilejul acestei conferinţe de presă, că un alt proiect drag mie, Ruta Cultural Turistică 'Pe urmele lui Hercules' va fi lansată săptămâna aceasta. Este vorba despre un nou produs turistic, primul dezvoltat pe plan naţional, care a primit recunoaşterea ministerului. Aceasta îşi propune să promoveze obiectivele culturale şi istorice din judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Gorj, locuri care spun povestea legendarului erou din mitiologia greacă, Hercule. Poate că de unele obiective cuprinse în rută aţi auzit, poate de altele nu. Dar vă invit să le descoperiţi. Credeţi-mă, nici mie nu mi-a venit să cred când am văzut documentarul, realizat de colegii mei, specialiştii din minister, despre această rută. Avem foarte multe de arătat oamenilor, turiştilor străini, în România. Gândiţi-vă că ceea ce se regăseşte în ruta lui Hercule este strict legat şi de Băile Herculane, unde ştiţi că există o statuie a acestuia, şi la cât de multe am putea face. Staţiunea Băile Herculane este o prioritate pentru mine! Ea trebuie să devină emblemă a turismului românesc şi, cu singuranţă, va deveni! În exerciţiul bugetar umător există 1 miliard de euro destinat reabilitării turismului, structurilor şi reţelelor turistice. Şi vom face destinaţii turistice în România, în aşa fel încât turiştii străini să vină cu plăcere, iar românii să îşi redescopere ţara. Cu adevărat, avem ce vedea în România", a adăugat el.