Virgil Popescu s-a supărat din cauza Legii Offshore: S-a făcut harcea-parcea. Acum ne-am asumat un proiect!

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă că legea offshore va fi adoptată în această sesiune parlamentară, având în vedere că s-a solicitat dezbaterea acesteia în Parlament în procedură de urgenţă. "Eu cred că va fi adoptată în cursul lunii mai atât de camera superioară, cât şi de Camera Deputaţilor şi trimisă la promulgare", susţine Virgil Popescu, scrie News.ro.

"Haideţi să nu fim maliţioşi! Nişte colegi care n-au fost în stare să scrie trei rânduri la legea offshore se aşteptau ca Ministerul Energiei şi Guvernul să vină cu legea offshore. Am spus din 2019 că ministerul, că Guvernul nu va veni cu o lege offshore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit în 2018, guvernul la acea dată a trimis proiect de lege în Parlament, a trecut de Senat, iar în Camera Deputaţilor a fost făcut harcea-parcea. A ieşit o lege offshore - e, pentru că avem o lege offshore – în baza căreia nu avem nicio investiţie după patru ani de zile. Şi atunci am spus aşa: da – şi în fiecare coaliţie s-a agreat acest lucru – se discută în coaliţie legea offshore cu specialiştii din coaliţie şi va fi depus şi asumat ca iniţiativă parlamentară. Acest lucru s-a întâmplat vineri, a fost depus la Senat, cu solicitare de procedură de urgenţă. Asta va însemna că în această sesiune parlamentară cel mai târziu legea va fi adoptată. Eu cred că va fi adoptată în cursul lunii mai, atât de camera superioară, cât şi de Camera Deputaţilor şi trimisă la promulgare”, a declarat ministrul Energiei, luni seară, la Realitatea Plus.

Virgil Popescu a precizat că legea este "un semnal bun pentru investitori”, întrucât asigură stabilitate şi predictibilitate cadrului legislativ, pentru că regimul de redevenţă este stabilit pentru toată perioada acordului petrolier. Fondurile provenite din impozitul pentru venitul suplimentar nu vor intra în bugetul de stat în sensul larg al termenului, ci vor merge către extinderea reţelelor de gaz şi pentru proiecte prioritare care vor fi aprobate de Guvern. El a explicat că, potrivit legii, nu pot fi direcţionate impozitele pentru venitul suplimentar în fonduri private de pensii, aşa cum a existat o propunere.

El a susţinut că în vara acestui an vor fi extrase primele gaze din Marea Neagră. "Referitor la când vor începe exploatările de gaze din Marea Neagră, primele gaze din Marea Neagră vor ieşi în semestrul doi al acestui an. Black Sea Oil&Gas va finaliza lucrările la perimetrul ANA din Marea Neagră, noi am făcut recepţia în urmă cu zece zile, urmând ca începând cu cred că iulie sau august să avem primele gaze din Marea Neagră”, a declarat Popescu. El a precizat că legea offshore stabileşte acelaşi regim fiscal atât pentru exploatările onshore de adâncime, cât şi pentru offshore.

Ministrul a explicat, de asemenea, că în ceea ce priveşte cel mai mare zăcământ descoperit în platoul românesc al Mării Negre, Neptun Deep, din acea zonă vor fi extrase primele gaze la finalul lui 2026 sau începutul lui 2027. "Dar atunci vom vedea o capacitate de producţie a României cred că de două ori mai mare decât posibilităţile de consum, adică vom avea un excedent de gaze. (...) Oricum, eu mă aştept să avem preţuri rezonabile la gazele naturale nu în 2027, ci înainte. Sper şi toţi sperăm ca acest conflict odată să se termine şi lucrurile cât de cât să se calmeze şi să avem o stabilitate a preţului”, a adăugat ministrul.