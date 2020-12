Trupa rock Viţa de Vie lansează, în variantă vinil, albumul „Acustic”, o colecţie de melodii reorchestrate într-o manieră mai puţin obişnuită, a anunţat Universal Music, potrivit news.ro.

„Albumul Acustic este cel mai intens experiment muzical la care am participat până acum”, spunea liderul grupului, Adrian Despot, în 2003. „Într-o lume rece, hiper tehnologizată, el reprezintă încercarea noastră de a ne întoarce la elementele simple, naturale. Am realizat zgomotul şi viteza în care trăim şi lipsa de linişte şi detaliu din viaţa noastră, ne-am speriat că ne transformăm în roboţi şi atunci am zis stop! Trebuia sa ne întoarcem în locul de unde a început totul, în punctul zero, şi să ne luăm energia de acolo”.

Pentru acest album, trupa a colaborat cu Mandela Gajol, Mihai Ardelean, Răzvan Suma, Alexandrina, Florin Ochescu, Eugen Caminschi şi Raul Kusak.

„Călătoria noastră este povestea lui Adam şi a Evei, spusă invers. Am dezbrăcat melodiile vechi de hainele pe care le purtau şi am incercat să le decantez într-o formă cât mai apropiată de starea lor originară, cea de emoţie. Am scăzut volumul şi am crescut intensitatea. De acolo am construit, cu grijă şi abnegaţie, albumul Acustic”, mai spunea Despot.

Şapte ani mai tarziu, „Acustic” apare şi pe vinil, într-o ediţie limitată de 500 de unităţi, în format special - disc vinil transparent de 180 gr şi copertă printată pe slipmat pentru pickup.

Tracklist: A: Ieri, Azi, Liber, Basul şi cu toba mare, Varză, Totata; B: Mori, Lăsat pustiu, Iamma, Visele, Alungă tăcerea.

Vinilul este disponibil pentru pre-comandă.

Viţa de Vie, fondată în 1996, înseamnă: Adrian Despot - chitară şi voce, Sorin Tănase - tobe, Cezar Popescu - chitară, Adrian Ciuplea - bas şi Mihai Ardelean - clape. Discografia grupului cuprinde titlurile „Rahova" (1997), „Fenomental" (1999), „Lucky Nights Live" (împreună cu formaţia Timpuri Noi, 2000), „Exxtra" (2001), „Doi" (2002), „9704" (2004), „Egon" (2007), „Fetish" (2010), „Acustic" (2013) şi „Şase/ Şase” (în două părţi, 2016 şi 2018).

Toamna trecută, grupul a marcat, printr-o serie de concerte, 20 de ani de la apariţia albumului „Fenomental”.