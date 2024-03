Vlad Botoș, europarlamentar USR - Schengen, un eșec parțial

Europarlamentarul USR Vlad Botoș, membru al grupului politic Renew Europe din cadrul Parlamentului European, a declarat că aderarea parțială a României la Spațiul Schengen, limitată la calea aeriană și maritimă, care va intra în vigoare la 31 martie, reprezintă un eșec al Guvernului și Președinției României.

În ciuda eforturilor depuse de-a lungul mandatului său pentru ca România să adere integral la Spațiul Schengen, Botoș afirmă că acest rezultat parțial reflectă lipsa de viziune și angajament din partea coaliției guvernamentale PSD-PNL. Acesta subliniază că aproximativ 75% din transportul de persoane și mărfuri din România se efectuează pe cale terestră, făcând esențială o aderare completă la Schengen pentru economia țării.

Botoș și-a exprimat îngrijorarea față de unele aspecte tehnice și juridice încă neclare legate de procesul de aderare parțială, precum procedurile pentru intrarea și ieșirea minorilor din țară și controalele din aeroporturi. Aceste necunoștințe evidențiază, în viziunea sa, eșecul aderării parțiale.

Comunicatul eurodeputatului Vlad Botoș:

Aderarea parțială a României la Spațiul Schengen va intra în vigoare de la 31 martie anul acesta. Ca europarlamentar USR, membru al Renew Europe din cadrul Parlamentului European, consider că această aderare parțială pe cale aeriană și maritimă este un eșec al Guvernului și Președinției României.

Pe parcursul întregului meu mandat în calitate de europarlamentar USR, am depus eforturi considerabile, atât pe căi formale, cât și informale, pentru ca România să adere integral la Spațiul Schengen. Împreună cu colegii mei europarlamentari din Bulgaria, am inițiat numeroase acțiuni de sensibilizare atât în cadrul instituțiilor europene, cât și în țările noastre. Am desfășurat acțiuni bilaterale atât în România, cât și în Bulgaria, și am participat la discuții în Austria, unde, împreună cu partidul NEOS, membru al aceluiași grup politic european Renew Europe, am exercitat presiuni politice asupra cancelarului austriac Karl Nehammer, în vederea obținerii unui vot unanim în cadrul Consiliului.

În plus, față de eforturile de sensibilizare menționate anterior, am purtat discuții cu europarlamentari din Olanda, Suedia și Austria, țări care, la un moment dat, s-au opus aderării României, iar prin intermediul grupului Renew Europe, au fost elaborate propuneri de rezoluții privind aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen, care au fost votate în ședințele plenare ale Parlamentului European cu o largă majoritate de către europarlamentari.

Aderarea parțială reflectă o lipsă de viziune și de angajament din partea coaliției PSD-PNL, în fond a Guvernului și Președinției, care s-au concentrat mai mult pe aspectele politice interne, precum comasarea celor două partide, decât pe interesul național de a adera complet la Spațiul Schengen. Acest aspect sugerează o gestionare deficitară a procesului de integrare europeană și o neglijare a nevoilor economice și strategice ale României. Mai exact, aproximativ 75% din transportul de persoane și mărfuri are loc pe cale terestră. Această cifră semnificativă subliniază importanța economică crucială a unei aderări complete și neîngrădite la Spațiul Schengen.

Pe lângă lipsa de viziune, lipsa unui plan de țară în îndeplinirea acestui deziderat, veto-ul Austriei, arată și un eșec în diplomația și negocierile externe ale României, ale Guvernului și ale Președinției care nu poate fi legat doar de această problemă tehnico-politică a aderării ci și de cea, așa cum am mai menționat, care afectează grav economiei țării și în mod direct pe români.

În legătură cu procesul de aderare parțială la Spațiul Schengen, limitată la calea aeriană și maritimă, care va deveni valabilă începând cu data de 31 martie, sunt preocupat de unele aspecte tehnice încă necunoscute. Există detalii tehnice și juridice care ar fi trebuit clarificate de mult timp, precum procedurile de intrare și ieșire a minorilor din țară, controalele care vor fi sau nu efectuate în aeroporturile din Austria, documentele necesare care trebuie prezentate în anumite condiții, și multe alte aspecte. Toate acestea subliniază încă o dată eșecul acestei aderări parțiale.

Schengen a fost o prioritate în acest mandat de europarlamentar USR și va rămâne o prioritate și în următorul mandat pentru mine și noii colegii din Alianța Dreapta Unită, astfel încât aderarea să devină integrală.