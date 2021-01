Vlad Voiculescu: 30% din vaccinări sunt în afara platformei de programare, este o vulnereabilitate

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat miercuri că o vulnerabilitate a campaniei de vaccinare este faptul că 30% dintre persoanele care se imunizează „ocolesc” platforma online.

„In perioada urmatoare Ministerul Sanatatii si CNCAV (Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva Covid) vor trebui sa va vegheze la doua vulnerabilitati. Una este ca 30% dintre vaccinari sunt in afara platformei de programare, deci este platforma de programare si registrul national de vaccinare, acestea doua trebuie puse impreuna. Sunt oameni care merg in centrul de vaccinare sau centre de vacinare care nu sunt informatizate si lucrurile se fac inca pe hartie. Faptul ca 30% din oameni nu se programeaza in platforma de programare reprezinta o vulnerabiliate pe care am semnalat-o Comitetului condus de dl Gheorghita si tuturor institutiilor care lucreaza in acest proces, vulnerabilitate care trebuie remediata cat mai rapid. 30% din vaccinuri e mult”, a declarat ministrul Vlad Voiculescu.