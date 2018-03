Vladimir Putin se apără în scandalul otrăvirii fostului spion rus în Marea Britanie: 'Rusia nu deţine arme chimice'

Duminică, la scurt timp după ce a fost reales, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a susţinut că ţara sa nu deţine arme chimice, informează DPA şi Reuters, potrivit Agerpres. Preşedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la începutul lui martie în Regatul Unit, împotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

"Rusia nu are nimic de felul acesta", a declarat Putin într-o conferinţă de presă la Moscova, după ce rezultatele preliminare au arătat că a obţinut al patrulea mandat la Kremlin. "Am eliminat toate armele noastre chimice sub controlul unor observatori internaţionali", a insistat preşedintele. El a precizat că a aflat despre cazul Skripal din presă şi că Rusia este dispusă să colaboreze cu anchetatorii.Ceva mai devreme, în aceeaşi zi, ministrul britanic de externe, Boris Johnson, afirmase că Rusia a ascuns rezerve de Noviciok, agentul neurotoxic căruia i-au căzut victime Skripal şi fiica acestuia, precum şi poliţistul care s-a apropiat primul de ei. Potrivit lui Putin, dacă ar fi fost vorba de o substanţă de uz militar, ar fi fost afectate mai multe persoane.

Vezi şi: Aplicaţia care ‘topeşte’ bateria telefonului: Dacă o ştergi, bateria ţine cu 20% mai mult .