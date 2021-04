Voiculescu - 'E vorba de neputința unui sistem de a-și servi cetățenii; oamenii din țară văzuți de politicieni doar ca electorat'

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a vorbit, vineri, despre sistemul de sănătate văzut de acesta n cele 113 zile de mandat .

„Mandatul meu s-a încheiat acum două zile si a pus punct unui sir de 113 zile. 113 zile de mandat si 113 zile de ciocniri între mentalități. Nu cred ca e nimic nou. Asta e motivul pentru care multi am intrat în politică. Pentru schimbari de mentalitati. La asta se reduce totul mai devreme sau mai târziu.

Prefer sa fiu sincer si sa va spun ca in continuare mi-e teama pentru oamenii din tara asta, care nu sunt văzuți de politicieni decat ca electorat. Mi-e teama si pentru unii colegi dupa ce am văzut ca nu e nevoie de motive pentru a te elimina. Avem experiența din 2016 de la Ministerul Sanatatii. Am gasit vulnerabilitati înfricoșătoare la nivelul instituțiilor centrale si teritoriale.

Ele vorbesc despre neputință coordonarii si a unui sistem de a-si servi cetățenii. Nu sunt vulnerabilitatile unui ministru sau a unui singur om, ci ale sistemului.

E nevoie de oameni precum Andreea Moldovan si cei pe care i-ați văzut pe pagina ministerului .E nevoie de oameni ca cei criticati drept consilieri onorifici.

Am preluat un minister al sanatatii in colaps. Se vorbește mult despre imaginea unui ministru sau al altuia. In același timp instituții nu se construiesc doar prin comunicare si imaginea cuiva.

Institutiile se construiesc cu timp, asezare, aducand oameni buni .Altfel după noi nu ramane nimic Capacitatea extrem de limitata e in continuare problema statului roman”, a declarat acesta.