Voluntari şi copii au plantat peste 3.000 de puieţi în comuna Ciulniţa, pentru a îmbunătăţi calitatea aerului într-o zonă industrială

Voluntari ai asociaţiei Viitor Plus şi copii au plantat peste 3.000 de puieţi în comuna Ciulniţa, pentru a îmbunătăţi calitatea aerului într-o zonă industrială pe care autorităţile locale vor să o dezvolte pe viitor. Asociaţia ”Viitor Plus” s-a asociat cu mai multe companii, printre care şi Premier Energy, al treilea mare jucător în piaţa de distribuţie şi furnizare de gaze naturale, în efortul de împădurire care se concentrează pe zone din sudul ţării, unde sunt judeţe în care suprafaţa împădurită este de doar 5-10%, mult sub media europeană, care este de aproape 40%, potrivit news.ro,

”La începutul lunii aprilie, Premier Energy împreună cu Asociaţia Viitor Plus au plantat peste 3.000 de puieţi în comuna Ciulniţa (Ialomiţa) cu scopul de a îmbunătăţi calitatea aerului într-o zonă industrială pe care autorităţile locale vor să o dezvolte pe viitor. Demersul de anul acesta face parte dintr-un efort mai larg început în toamna anului trecut, când acelaşi tandem s-a implicat în plantarea a 1.500 de puieţi în localitatea Gherghiţa (Prahova). Pe 6 aprilie, o echipă de voluntari ai asociaţiei Viitor Plus, alături de copii de la Şcoala Gimnazială Ciulniţa au ieşit la o acţiune comună pentru a planta puieţi pe o suprafaţă de 1,2 hectare. La eveniment au participat autorităţile locale şi reprezentanţi ai companiilor Premier Energy şi Clean Tech International”, potrivit unui comunicat.

De altfel, Premier Energy este unul dintre principalii investitori în infrastructura energetică a zonei, unde a dezvoltat deja o reţea de gaze de aproape 20 de km. Demersurile de dezvoltare a reţelei locale au început anul trecut şi vor continua în localităţile învecinate neracordate - Ivăneşti, Poiana, Afumaţi.

„Este cea mai bună utilitate pe care şi-ar putea-o dori cineva şi asta în orice punct al globului. Este o acţiune de progres şi,de fiecare dată când am ocazia, dau exemplu această investiţie. Este o investiţie făcută din fonduri private, nu am dat nici un ban din bugetul de stat sau local, deşi vorbim de o utilitate vitală pentru orice comunitate. Vitală pentru că, dacă ai infrastructura aceasta energetică, automat vor veni şi alţi investitori. Deci nu este o investiţie doar în confortul locuitorilor de aici, ci şi în dezvoltarea viitoare a zonei”, a ţinut să puncteze primarul comunei Ciulniţa, Stelică Gheorghe prezent la evenimentul din aprilie.

Edilul a amintit şi de investiţia în renovarea şcolii din Ciulniţa finalizată tot la începutul acestui an. „Premier Energy a fost alături de noi, deblocând situaţia dificilă în care ne aflam cu unitatea de învăţământ. Pentru autorizarea acesteia în condiţiile de noi norme ISU era nevoie de o investiţie consistentă, bani pe care nu îi aveam. A contat enorm pentru noi şi pentru copiii comunităţii mâna de ajutor întinsă”, a mai declarat edilul.

Adoptă un Copac este un program de împădurire al asociaţiei Viitor Plus, care în această primăvară a reuşit plantarea a 241.000 de puieţi de arbori forestieri în mai multe zone din ţară. Tot primăvara aceasta, în premieră, a fost plantată prima pădure după metoda Miyawaki, una dintre cele mai eficiente pentru împădurirea rapidă a terenurilor degradate - presupune plantarea a 3-4 puieţi pe metru pătrat din cât mai multe specii autohtone. Copacii plantaţi prin această metodă cresc mult mai repede (cu 1 metru în înălţime pe an fără substanţe chimice sau îngrăşăminte), captează mai mult carbon, iar biodiversitatea care apare este mai mare, precizează Viitor Plus.

Premier Energy a fost una dintre companiile cu care Viitor Plus s-a asociat în acest demers naţional care se concentrează pe zone de sud ale ţării, unde este cea mai mare nevoie de arbori, în judeţe în care suprafaţa împădurită este de doar 5-10% (media europeană este de aproape 40%).

Tot în zona de sud, cât şi de vest a ţării, compania Premier Energy, al treilea mare jucător în piaţa de distribuţie şi furnizare de gaze naturale, deţine o reţea de distribuţie de gaz de peste 2.500 km. Compania face parte dintr-un grup deţinut de fondul ceh de investiţii Emma Capital, controlat de antreprenorul ceh JiříŠmejc, care exercită şi funcţia de CEO al PPF, cel mai mare fond de investiţii din regiune cu active de peste 42 de miliarde de euro.

ViitorPlus este o organizaţie non-profit cu o experienţă de 14 ani în dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educaţie pentru mediu, voluntariat şi infrastructură de mediu, cum ar fi Adoptă un copac!, Atelierul de Pânză, RECICLETA, Harta Reciclării, ecOprovocarea, BirouEco, Bigăr - amenajarea eco-turistică, Regenesys.