Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni implicați în programul de adopție al Drumului care unește – 'Via Transilvanica'

Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) s-au implicat duminică în programul de adopție al Drumului care unește – „Via Transilvanica”, conform basilica.ro

Proiectul „Via Transilvanica” (VT) aparține Asociației Tășuleasa Social și va cuprinde în final 1.400 de kilometri. VT este un drum turistic între Putna, locul unde se află mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și Drobeta-Turnu-Severin, locul unde a intrat în țară Regele Carol I în 1866.

ATOS are 8 km adoptați din Via Transilvanica, din Putna, de la kilometrul 5, spre Sucevița, până la kilometrul 13.

„Nu se putea să începem aventura pe traseu fără să trecem pe la maiestuoasa Mănăstire Putna. Ne-am închinat, ne-am rugat și am cântat la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și la raclele cu Sfintele Moaște ale Sfinților Iacob Putneanul, Sila, Paisie și Natan și am vizitat muzeul mânăstirii, bucurându-ne de frumoasa prezentare a părintelui Dosoftei”, au evocat voluntarii.

„Echipați bine de pădure, am pornit cu forță pe traseu, înfruntând trei reprize de ploaie. Ca niște părinți adoptivi adevărați, am îngrijit bornele, din kilometru în kilometru, le-am pus în valoare, amenajând un spațiu în jurul lor din verdeață și pietre atent alese și vopsite și am refăcut și împrospătat marcajele”.