Washingtonul e, pentru trei săptămâni, capitala filmului românesc

Capitala Statelor Unite ale Americii va deveni începând de sâmbătă, timp de trei săptămâni, şi capitala filmului românesc, odată cu deschiderea, în cadrul prestigioasei National Gallery of Art, a celei de-a doua ediţii a "Festivalului de Film Românesc de la Washington", unul dintre cele mai mari evenimente de promovare a cinematografiei naţionale derulat în spaţiul nord-american, conform unui comunicat al Ambasadei României în SUA, remis AGERPRES.

Organizat de Ambasada României la Washington şi Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu National Gallery of Art, festivalul se va derula în intervalul 1-16 iunie 2019, sub motto-ul deja consacrat: "Reinventing Realism - New Cinema from Romania"/ "Reinventarea realismului. Noul cinema românesc". Publicul este aşteptat de-a lungul primelor trei weekend-uri ale lunii iunie în sala de proiecţii a National Gallery of Art - East Auditorium Building, important punct de întâlnire al cinefililor americani, unde aceştia vor avea parte de întâlnirea cu o serie dintre cele mai valoroase filme româneşti recente şi cu câţiva dintre cineaştii cei mai în vogă ai momentului.



"Suntem încântaţi să vedem cum un proiect major de diplomaţie culturală, Festivalul de Film Românesc din capitala Statelor Unite ale Americii, Washington D.C., devine un reper în calendarul evenimentelor culturale americane. Împreună cu partenerii noştri dorim ca festivalul să reprezinte o sărbătoare a filmului. Creaţia cinematografică românească a generat entuziasm la nivelul publicului american cu prilejul ediţiei trecute şi sunt convins că succesul de acum doi ani se va repeta. De asemenea, comunitatea românească a receptat foarte bine acest proiect care promovează România în SUA prin unele dintre cele mai importante şi apreciate creaţii culturale din ultimii ani", consideră ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior.



În programul festivalului sunt cuprinse următoarele producţii: "Alice T." (r. Radu Muntean, 2018), "Fotbal infinit" (r. Corneliu Porumboiu, 2018), "Un pas în urma serafimilor" (r. Daniel Sandu, 2017), "Mariţa" (r. Cristi Iftime, 2017), "Pororoca" (r. Constantin Popescu, 2018), "Charleston" (r. Andrei Creţulescu, 2018) şi "Moromeţii 2" (r. Stere Gulea, 2018). Invitaţii actualei ediţii a Festivalului sunt regizorii Stere Gulea şi Daniel Sandu, regizorul şi producătorul Tudor Giurgiu, actorii Mihaela Sîrbu, Horaţiu Mălăele, Şerban Pavlu şi Ştefan Iancu şi criticul de film Mihai Fulger.