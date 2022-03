Will Smith își cere scuze după ce l-a pălmuit pe Chris Rock: 'Am reacționat emoțional. Comportamentul meu a fost inacceptabil'

"Jada Pinkett-SmithSmith, abia aştept să văd G.I. Jane II", a spus Chris Rock, referitor la faptul că soţia lui Will Smith este tunsă la zero. "Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar". Will Smith a revenit ulterior și și-a cerut scuze pentru gestul făcut.

„Violența în toate formele ei este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu la Premiile Academiei de aseară a fost inacceptabil și inexcuzabil. Glumele fac parte din slujbă, dar o glumă despre starea medicală a lui Jada a fost prea mult pentru mine și am reacționat emoțional.

Aș dori să-ți cer scuze în mod public, Chris. Am fost dezechilibrat și m-am înșelat. Sunt jenat și acțiunile mele nu au indicat bărbatul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume a iubirii și bunătății.

De asemenea, aș dori să-mi cer scuze Academiei, producătorilor emisiunii, tuturor participanților și tuturor celor care urmăresc din întreaga lume. Aș dori să-mi cer scuze familiei Williams și familiei mele King Richard. Regret profund că comportamentul meu a pătat ceea ce a fost o călătorie superbă pentru noi toți.

Sunt o lucrare in curs.

Cu sinceritate,

Will”, a spus actorul, pe pagina sa de socializare.