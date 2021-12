Wilson Haro a câștigat Turul ciclist al Ecuadorului

Ecuadorianul Wilson Steven Haro (Team Pichincha) a câştigat miercuri cea de-a 38-a ediţie a Turului ciclist al Ecuadorului, la finalul etapei a opta (ultima), un circuit de 100 de km desfăşurat la Mitad del Mundo, localitate aflată la nord de Quito, informează EFE.

Haro şi-a asigurat succesul după victoria obţinută în etapa "regină" a cursei din ţara sa, derulată pe distanţa de 159 km, între localităţile montane Ibarra şi Tulcan. El a reuşit apoi să-şi păstreze până la final avantajul în clasamentul general faţă de compatrioţii săi Anderson Paredes şi Byron Guama.

Ediţia din acest an a Turului Ecuadorului a avut un traseu total de 1.217,8 km.Ultima etapă, a 8-a, s-a încheiat cu victoria ecuadorianului Brayan Obando (Eagle Bike), cu timpul de 2 h 15 min 03 sec, urmat la trei secunde de Lenin Montenegro (Movistar Ecuador) şi la şapte secunde de Byron Guama.Clasamentul general final al Turului Ecuadorului 2021:1. Wilson Steven Haro (Team Pichincha) 30 h 50 min 29 sec2. Anderson Paredes (Best PC Ecuador), la 1 min 21 sec3. Byron Guama (Best PC Ecudor), la 2 min 35 sec