Wimbledon 2019 - Federer a rămas cu impresia că a ratat o 'oportunitate incredibilă'

Tenismanul elveţian Roger Federer, învins duminică în finala de la Wimbledon de sârbul Novak Djokovic, a declarat că are sentimentul că a ''ratat o oportunitate incredibilă'' de a câştiga cel de-al 21-lea său titlu de Mare Şlem, potrivit Agerpres.

Federer a avut două mingi de meci la 9-8 în setul decisiv, dar le-a irosit pe ambele: ''Am fost fericit şi la 8-8 şi la 9-9. Încerc să văd aspectele pozitive, să iau ca un lucru bun că meciul nu s-a terminat. Dacă aş fi putut alege înainte de meci ca scorul să fie 9-9 în setul cinci, nu era ceva oribil. (...) Dar, e drept, a fost dur să ratez aceste oportunităţi''.Elveţianul a explicat că e puţin important faptul că a reuşit cu 14 puncte mai mult decât adversarul său şi s-a declarat mulţumit de evoluţia sa din finală.Federer a comentat şi faptul că Nadal (18) şi Djokovic (16) se apropie de el (20) la numărul de titluri de Mare Şlem: ''Este un lucru uriaş. Acum e diferit faţă de anii trecuţi, pentru că această cursă se desfăşoară paralel. Îmi iau motivaţia din diferite lucruri, nu pentru că am doborât recordul de titluri de Mare Şlem. (...) Pentru mine contează mai mult să câştig la Wimbledon, să am schimburi frumoase în faţa unui public incredibil, pe terenul central, contra unor jucători cum este Novak. Pentru asta joc''.Roger Federer (37 ani) a explicat şi cum trece peste eşecul din finală: ''Ca atunci când se face un break - încasezi şi treci mai departe. Încerci să uiţi, să rămâi cu lucrurile bune din meci. Ca în 2008 (finala pierdută în faţa lui Nadal, n. red.), mă gândesc şi îmi spun: 'Nu e aşa de rău, cu toate astea'. Pentru moment te doare, ca orice înfrângere la Wimbledon. Cred că este o stare de spirit. (...) Te poţi simţi dezamăgit, trist sau furios. Nu ştiu ce simt acum, am impresia că am ratat o oportunitate incredibilă. Nu îmi vine să cred''.Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul mondial şi campionul en titre, a câştigat, duminică, turneul de la Wimbledon, după ce l-a învins, într-o finală istorică, pe elveţianul Roger Federer, cu 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6, 13-12 (7-3).Djokovic şi-a trecut în palmares al cincilea său titlu la Londra, după ce a salvat două mingi de meci, în cea mai lungă finală de la Wimbledon şi, totodată, prima care s-a încheiat cu un tiebreak după 12-12 în setul decisiv. Federer rămâne cu opt titluri de campion la Wimbledon.Sârbul a obţinut victoria după patru ore şi 57 de minute, finala cu numărul 133 depăşind ca durată fostul record, din 2008, când Nadal se impunea în faţa lui Federer cu 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (8-10), 9-7, după patru ore şi 48 de minute.