Wizz Air lansează patru noi rute din Iaşi

Wizz Air a operat sâmbătă primul zbor de la Barcelona la Iaşi, care va fi urmat de alte trei noi curse între Iaşi şi Bari, Torino şi Verona, începând cu 2 şi 3 august, compania ajungând astfel la 20 de rute din capitala Moldovei spre zece 10 ţări, anunță AGERPRES.

"Suntem încântaţi că ne extindem reţeaua de rute din Iaşi pentru a le oferi clienţilor noştri oportunităţi de călătorie rapide şi sigure spre noi destinaţii populare din Spania şi Italia. Considerăm că acest lucru va contribui la consolidarea legăturilor culturale şi economice dintre Iaşi, Italia şi Spania, şi le va permite românilor să îşi viziteze familiile şi prietenii mai uşor şi mai des, datorită tarifelor noastre atractive. În timp ce suntem întotdeauna dornici să răspundem aşteptărilor pasagerilor şi să adăugăm noi destinaţii în reţeaua noastră, luăm, de asemenea, toate acţiunile necesare pentru confortul şi starea lor de bine. Prin urmare, am implementat măsuri de protecţie care le vor asigura cele mai bune condiţii sanitare posibile", a declarat George Michalopoulos, Chief Commercial Officer pentru Wizz Air România.

La rândul său, directorul general al Aeroportului Iaşi, Cătălin Bulgariu, a precizat că numărul pasagerilor care tranzitează aeroportul va creşte, la fel şi numărul curselor care sunt operate de aici, întrucât se află într-o permanentă negociere cu operatorii aerieni în vederea introducerii de noi destinaţii.

"Evenimentul de astăzi este o dovadă clară a faptului că Aeroportul Iaşi este un partener stabil şi de încredere pentru compania Wizz Air, care operează de pe aeroportul nostru zboruri pe 20 de rute. Totodată, aducerea celei de-a treia aeronave în baza de la Iaşi arată că serviciile oferite de aeroportul nostru sunt în conformitate cu cerinţele operatorilor, noi fiind într-un continuu proces de extindere şi modernizare. Astfel, îmi exprim încrederea că odată ce vom depăşi pandemia de Sars-Cov2, numărul pasagerilor care tranzitează aeroportul va creşte, la fel şi numărul curselor care sunt operate de aici, dat fiind că suntem într-o permanentă negociere cu operatorii pe subiectul introducerii de noi destinaţii", a afirmat Bulgariu.

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a apreciat că Aeroportul Iaşi este un obiectiv strategic în procesul de dezvoltare economică, turistică, culturală şi educaţională a oraşului.

"Acesta este motivul pentru care am susţinut în mod constant toate proiectele de investiţii desfăşurate la aerogara din inima Moldovei şi am promovat regia în ţară şi peste hotare, în cadrul tuturor evenimentelor la care am luat parte. Faptul că locuitorii din Regiunea de Nord-Est sunt conectaţi de astăzi cu patru noi destinaţii solicitate de aceştia în repetate rânduri, mă bucură şi am încredere că portofoliul destinaţiilor operate de pe Aeroportul Iaşi va creşte concomitent cu lucrările de extindere şi modernizare demarate aici", a susţinut Popa.

Compania aeriană a anunţat recent o serie de măsuri de igienă crescute, pentru a asigura sănătatea şi siguranţa clienţilor şi ale echipajului, informează un comunicat al Wizz Air. Ca parte a acestor noi protocoale, pe tot parcursul zborului, atât echipajul de cabină, cât şi pasagerii sunt obligaţi să poarte măşti, echipajul de cabină având şi mănuşi. Pasagerii fără măşti nu se pot îmbarca, dar le pot achiziţiona prin intermediul pachetului igienic (1 recipient cu gel dezinfectant, două perechi de mănuşi, două măşti, şase şerveţele dezinfectante).

Aeronavele Wizz Air sunt supuse periodic unui proces de nebulizare performant cu o soluţie antivirală şi, ca urmare a programului de curăţare zilnic strict al Wizz, toate aeronavele sunt dezinfectate peste noapte cu aceeaşi soluţie antivirală. Revistele de la bord au fost scoase din aeronavă, iar pentru toate achiziţiile de la bord se recomandă plata contactless.

Pasagerii sunt rugaţi să urmeze măsurile de distanţare fizică introduse de autorităţile locale de sănătate şi sunt încurajaţi să efectueze toate achiziţiile premergătoare zborului online (de exemplu: bagaje de cală, WIZZ Priority etc.) pentru a minimiza orice posibil contact fizic la aeroport.

De asemenea, Wizz Air le recomandă pasagerilor să adauge WIZZ Flex la rezervare, ca măsură suplimentară de protecţie. Astfel, pasagerii îşi pot anula zborul cu până la 3 ore înainte de plecare fără nicio taxă şi pot recupera 100% din tariful achitat iniţial imediat, sub formă de credit, şi pot schimba datele sau chiar rutele de oricâte ori doresc.

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, operează o flotă de 126 de aeronave Airbus A320 şi A321. O echipă de profesionişti în aviaţie asigură servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 40 de milioane de pasageri în anul financiar F20, care s-a încheiat pe 31 martie 2020. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ.