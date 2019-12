Wizz Air reacționează, după ce Laura Codruța Kovesi a depus PLÂNGERE împotriva companiei low-cost

Zborul Wizz Air W6 3352 de la Bruxelles Charleroi la Cluj-Napoca, din data de 19 decembrie, a suferit o întârziere semnificativă din cauza sosirii întârziate a aeronavei de pe zborul anterior, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din Cluj-Napoca, informează reprezentanţii companiei aeriene.

Potrivit acestora, zborul W6 3352 a fost operat de la Aeroportul Liege şi a decolat pe 20 decembrie la 11:28, ora locală.

"Pasagerii afectaţi au fost informaţi şi li s-a oferit cazare la hotel, programarea pe un zbor alternativ în funcţie de disponibilitate, rambursarea totală a sumei achitate pentru bilet sau rambursarea în proporţie de 120% sub formă de credit pentru rezervări viitoare. Pasagerii primesc informaţii despre drepturile pe care le au pe un document tipărit, dar şi pe adresa de e-mail pe care au furnizat-o în timpul rezervării. În documentul furnizat, dar şi în e-mailul primit, pasagerii pot regăsi un număr de telefon (diferit faţă de cel obişnuit de relaţii clienţi de pe site-ul wizzair.com) unde pot apela pentru asistenţă", subliniază reprezentanţii Wizz Air într-un comunicat.

Aceştia reiterează că situaţia creată este rezultatul condiţiilor meteo de pe anumite aeroporturi din România, care afectează operaţiunile în ultimele zile.

"Wizz Air a iniţiat acţiuni specifice situaţiilor excepţionale şi depune toate eforturile pentru ca pasagerii să fie informaţi şi să primească actualizări cu privire la evoluţia situaţiei. Condiţiile meteorologice sunt în afara controlului companiei, iar Wizz Air îşi cere scuze tuturor pasagerilor afectaţi, dar siguranţa pasagerilor, a echipajului şi a aeronavelor este prioritatea noastră", se mai precizează în comunicat'.

Procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, a depus o plângere pentru a primi despăgubiri după ce zborul din Belgia spre Cluj-Napoca a avut o întârziere de peste 20 de ore.

Laura Codruța Kovesi a declarat, vineri, pe Aeroportul International „Avram Iancu" din Cluj-Napoca, unde a sosit de la Liege, că în avion erau 181 de pasageri și nimeni de la companie nu le-a oferit explicații.

„Bine că am ajuns acasă, am stat peste 20 de ore, de joi de la ora 14.00, după check-in ne-au anunțat că avionul are 3 ore întârziere, apoi alte două ore jumătate. La ora 22.00 ne-au anunțat că trebuie să ne mutăm pe aeroportul din Liege, iar check-in, bagaje, ne-au dus într-un terminal mai izolat și ne-au spus că s-a anulat zborul, asta în jurul orei 2.00 noaptea. Am depus o plângere (pentru despăgubiri - n.r.), aștept să văd reacția companiei la sesizarea pe care am depus-o. Am fost 181 de pasageri, unii erau cu bebeluși, au rămas fără lapte, nu era nimic deschis să cumpere de mâncare. Erau și două persoane cu cârje, bolnavi, care aveau anumite nevoi, nu a venit nimeni de la companie să ne explice ce se întâmplă, nu am știut dacă mai plecăm sau nu", a spus Kovesi.

Potrivit acesteia, pasagerii au sunat la Wizz Air, dar nu a răspuns nimeni, iar vineri dimineață consulatul României s-a implicat pentru a le acorda asistență.

Peste 180 de pasageri au fost blocați 20 ore pe aeroportul din Liege, Belgia. Aceștia ar fi trebuit să ajungă, încă de joi, la Cluj-Napoca, însă zborul lor a fost anulat.

