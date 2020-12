'Wonder Woman 1984', debut cu încasări de peste 16 milioane de dolari

Lungmetrajul „Wonder Woman 1984” a debutat în box office-ul nord-american cu încasări de peste 16 milioane de dolari, iar Warner Bros. a anunţat că al treilea film din franciză, tot cu Gal Gadot în rol principal şi cu Patty Jenkins scenarist şi regizor, este în lucru, potrivit News.ro.

„Wonder Woman 1984” a debutat pe 25 decembrie pe platforma de streaming HBO Max şi în 2.100 de cinematografe. În primul weekend, filmul a generat încasări de 16,7 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Primul film din serie, lansat în 2017, a debutat în 4.100 de cinematografe nord-americane şi a generat încasări de peste 100 de milioane de dolari în weekendul de debut. Acum, din cauza pandemiei, Warner Bros. a decis ca producţia să fie disponibilă şi pe platforma de streaming HBO Max, unde plănuieşte să lanseze şi toate filmele programate pentru anul viitor.

Având în vedere situaţia actuală, „Wonder Woman 1984” este unul dintre filmele care au generat în ultimele nouă luni cele mai mari încasări în weekendul de debut.

Warner Bros. a precizat că al treilea „Wonder Woman” va beneficia de lansare în cinematografe.

Filmul „News of the World”, regizat de Paul Greengrass, cu Tom Hanks în rol principal, a debutat pe poziţia a doua în box office-ul nord-american, cu încasări de 2,4 milioane de dolari.

În noiembrie, presa de specialitate titra că lungmetrajul va fi disponibil la nivel internaţional pe Netflix, care se afla în negocieri finale de achiziţionare cu Universal Pictures. Cel mai probabil, filmul va fi disponibil pe platformă în 2021.

„News of the World”, bazat pe romanul din 2016 al lui Paulette Jiles, îl are în centru pe căpitanul Jefferson Kyle Kidd care merge din oraş în oraş şi împărtăşeşte ştiri despre preşedinţi şi regine, despre confruntări celebre, catastrofe şi aventuri din diverse locuri îndepărtate. Când întâlneşte o fată în vârstă de 10 ani (rol interpretat de Helena Zengel), care fusese luată de tribul Kiowa în urmă cu câţiva ani, el promite să o ducă înapoi părinţilor ei.

Animaţia „The Croods: A New Age” a coborât un loc în box office-ul nord-american de weekend, până pe trei, după ce, în al cincilea weekend de la premieră, a generat încasări de 1,73 milioane de dolari.

După ce a debutat în urmă cu o săptămână pe primul loc, filmul fantasy „Monster Hunter", regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich în rol principal, s-a clasat acum pe poziţia a patra, cu încasări de 1,12 milioane de dolari.

Comedia cu accente thriller „Promising Young Woman”, regizată de Emerald Fennell, cu Carey Mulligan în rol principal, a debutat pe locul al cincilea, cu încasări de 680.000 de dolari.

Top 10 este completat de „Fatale”, „Pinocchio”, „Elf” (relansat), „National Lampoon's Christmas Vacation” (relansat) şi „The War With Grandpa”.