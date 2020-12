WTA şi-a schimbat categoriile turneelor, adoptându-le pe cele din circuitul ATP

Asociaţia Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA) şi-a schimbat categoriile turneelor, adoptând modelul din tenisul masculin, informează lefigaro.fr, potrivit news.ro.

Astfel, turneele Premier Mandatory şi Premier 5, cele două categorii principale după turneele de Grand Slam, devin WTA 1000.

"Turneele Premier devin WTA 500, cele WTA International devin WTA 250 şi cele 125K devin WTA 125. WTA a lucrat cu ATP pentru a stabili continuitatea şi alinierea în tenisul profesionist", a explicat, într-un comunicat de presă, corpul de conducere al tenisului feminin profesionist, creat în 1973, sub conducerea jucătoarei americane Billie Jean King.

Scopul este "de a ajuta fanii WTA, partenerii de afaceri şi mass-media să se implice şi să urmărească sportul nostru", a precizat Micky Lawler, preşedintele consiliului.

În aprilie, în timpul perioadei de carantină, Roger Federer şi-a exprimat dorinţa de a vedea ATP şi WTA fuzionând.

Şapte organizaţii gestionează în prezent competiţiile profesioniste de tenis: ATP, WTA, ITF (Federaţia Internaţională), precum şi fiecare dintre turneele de Grand Slam (federaţia australiană pentru Australian Open, federaţia franceză pentru Roland Garros, All England Lawn Tennis and Croquet Club pentru Wimbledon şi federaţia americană pentru US Open).

Totodată, logo-ul WTA a fost schimbat.