Xavi, după 0-0 cu Benfica: Nu pot fi mulţumit de rezultat

Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi, s-a declarat mulţumit de cum au evoluat jucătorii lui în meciul cu Benfica, scor 0-0, din etapa a V-a a Grupei E a Ligii Campionilor, adăugând că formaţiei sale i-a lipsit doar golul în întâlnirea de marţi seară, de pe Stadionul Camp Nou, arată News.ro.

"Nu pot fi mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de sacrificiu, de atitudinea jucătorilor. Dar era un joc care trebuia câştigat. Nu ne-a lipsit decât un singur gol. Este insuficient, ne-am dorit cele trei puncte, am vrut să obţinem calificarea (n.r. - în optimile de finală) în această seară... Păcat, totul a fost perfect, atitudinea jucătorilor, atmosfera de pe stadion, totul a fost perfect, dar nu a mers aşa cum ne-am dorit. Sunt optimist pentru că simt că am fi meritat să câştigăm. Văd lucruri care sunt foarte bune, foarte pozitive. Am senzaţia că putem învinge pe oricine. Suntem Barca. E doar o chestiune de realism. Acum, mai avem două săptămâni, suntem pe drumul cel bun. Vom merge la Munchen cu personalitatea noastră. Rămânem stăpâni ai destinului nostru, acesta este lucrul cel mai important", a declarat Xavi, potrivit lequipe.fr.

În celălalt meci al grupei, Bayern Munchen a învins pe Dinamo Kiev, în deplasare, cu 2-1. Campioana Germaniei este deja calificată în optimi de pe primul loc al grupei, după ce a acumulat 15 puncte.

Barcelona este în acest moment pe locul 2, cu 7 puncte, iar Benfica pe 3, cu 5 puncte. Însă catalanii joacă în ultima etapă la Munchen şi vor rata calificarea dacă nu câştigă acest meci şi echipa din Lisabona învinge campioana Ucrainei, pe teren propriu.

Formaţia lui Mircea Lucescu este eliminată din cupele europene.