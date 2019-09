Zece pentru siguranţă - campanie de informare pentru reducerea infracţionalităţii în şcoli în județul Covasna

O amplă campanie de informare pentru reducerea infracţionalităţii în unităţile de învăţământ, iniţiată de Ministerului Afacerilor Interne, va fi derulată timp de două săptămâni în judeţul Covasna, sub genericul "Zece pentru siguranţă" potrivit Agerpres.

Comisarul-şef Toth Sigismund din cadrul Biroului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna a declarat joi că acţiunea se va derula în perioada 7-20 septembrie, în 17 şcoli din judeţ, precum şi în diverse alte spaţii publice, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.Potrivit acestuia, grupul de lucru format în judeţ şi coordonat de Prefectura Covasna va desfăşura activităţi atât pentru informarea elevilor, cât şi a părinţilor şi cadrelor didactice, cu privire la deplasarea în siguranţă a elevilor de la domiciliu la şcoală şi înapoi, respectarea regulilor de circulaţie, siguranţa bunurilor proprii, relaţiile cu persoanele străine, siguranţa pe internet, prevenirea consumului de alcool, droguri etc.Toth Sigismund a menţionat că datele statistice indică faptul că în anul şcolar trecut în judeţul Covasna s-a înregistrat o uşoară creştere a infracţiunilor de violenţă şi furturi din şcoli, de la 15 la 18 cazuri, dar, cu toate acestea, infracţionalitatea este mult mai mică decât în alte unităţi de învăţământ din ţară, situându-se sub 1% la nivel naţional.Ca şi în ceilalţi ani, Poliţia se va implica în combaterea absenteismului, dar şi în prevenirea abandonului şcolar.În acest sens, Poliţia a întocmit dosar penal împotriva unei familii din mediul rural care a refuzat să îşi mai trimită cei patru copii la şcoală, a spus Toth Sigismund.Coordonatoarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna, Liliana Lazea, a precizat că în judeţ consumul de droguri şi alte substanţe psihoactive nu reprezintă un fenomen în rândul tinerilor, însă, după cum au relevat sondajele, foarte mulţi consumă ţigări şi alcool."Din păcate, nouă din zece tineri ne-au declarat că au consumat alcool în exces cel puţin o dată în viaţă (...) iar vârsta celor care consumă tutun scade de la un an la altul, în multe cazuri debutând din clasa a cincea. (...) Contează şi ce văd acasă, dar şi grupul de prieteni", a spus Liliana Lazea.Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, Marius Tolvaj, a declarat că în cadrul campaniei vor fi transmise elevilor şi dascălilor şi informaţii legate de modul de acţiune în caz de incendiu sau cutremur.Tolvaj a precizat, în context, că în acest an şcolar 40 de unităţi de învăţământ, care deţin 56 de clădiri, vor funcţiona fără autorizaţii de securitate la incendiu.