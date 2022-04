Zelenski, pentru CNN: Ucraina nu va ceda Donbasul. Este bătălia care va influența întreg războiul

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că ucrainenii nu vor ceda Donbasul, cu regiunile Lugansk și Donețk, către Rusia, așa cum a solicitat Vladimir Putin.

Zelenski a explicat că ucrainenii sunt pregătiți să ducă o bătălie extrem de dură în Donbas, care va influența soarta întregului război.

"Este foarte important pentru noi să nu le permitem (rușilor să ia Donbasul, n.r.) pentru că această bătălie... poate influența cursul întregului război", a arătat președintele ucrainean.

"Pentru că nu am încredere în armata și în conducerea rusă. De aceea (înțelegem că), doar pentru faptul că am luptat cu ei - iar ei au plecat, au fugit de la Kiev, de la Cernihiv și din direcția aceea - nu înseamnă că, dacă sunt capabili să captureze Donbasul, nu vor mai veni spre Kiev în viitor", a adăugat el.

Înaintea invaziei Ucrainei, Rusia a recunoscut Lugansk și Donețk drept republici independente, iar ulterior liderii pro-ruși au cerut alipirea la Federația Rusă.

