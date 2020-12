Zidane spune că nu intenţionează să demisioneze după înfrângerea suferită în meciul cu Şahtior Doneţk

Antrenorul Zinedine Zidane a declarat că nu are de gând să demisioneze după înfrângerea suferită de echipa lui, Real Madrid, în meciul cu Şahtior Doneţk din Liga Campionilor, potrivit news.ro.

"Nu voi demisiona, nu ar fi de folos. Am fost foarte buni în prima repriză, dar ne-au lipsit golurile. Presam bine, jucam bine... Mingea nu a vrut să intre. Am avut şanse, am avut bară... şi apoi s-a complicat. Sunt puternic şi am de gând să dau totul. Cred că meritam să câştigăm. Am avut şanse. Nu putem lăsa capul jos. Când ai o serie proastă, trebuie să continui. Este o serie proastă în ceea ce priveşte rezultatele, dar trebuie să continuăm. Astăzi, a fost o finală. Ne-am pregătit bine, dar mingea nu a intrat. Avem un joc de câştigat şi trebuie să mergem mai departe", a spus Zidane la Kiev, potrivit marca.com.

Zidane a fost obiectul unor critici în acest sezon din cauza jocului echipei sale.

"Nu cred că există o problemă, o mulţime de lucruri se adună (n.r. - în acelaşi timp). Ne-am creat şanse, nu are legătură cu jocul nostru. Ne străduim să înscriem goluri. Un gol marcat de noi întâi ne-ar fi făcut jocul mai uşor", a precizat Zidane.

Real Madrid trebuie acum să învingă formaţia Borussia Monchengladbach în ultima etapă a fazei grupelor, pentru a avea şanse de a se califica în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

"Sunt optimist. Este un moment dificil, dar trebuie să avem caracter şi mândrie. Rezultatul de astăzi este o ruşine pentru că nu l-am meritat. Trebuie să câştigăm următorul joc. Vom crede şi vom lupta, sunt sigur de asta", a adăugat Zidane.

Şahtior Doneţk a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Real Madrid, în etapa a V-a a Grupei B a Ligii Campionilor. Ucrainenii au câştigat în faţa madrilenilor şi în tur, cu 3-2.

A marcat: Dentinho '57, Solomon '82.

Partida a fost arbitrată de o brigadă din Româna, condusă de Ovidiu Haţegan.

În celălalt meci al grupei, Borussia Monchengladbach a fost învinsă, cu 3-2 (1-1), de Inter Milano, în Germania.

Clasamentul grupei, în acest moment, este următorul Borussia - 8, Şahtior - 7, Real - 7, Inter - 5.

În ultima etapă sunt programate partidele: Inter - Şahtior şi Borussia - Real.