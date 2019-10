Ziua Armatei Române, sărbătorită cu fast în ţară (grupaj)

Ziua Armatei României a fost marcată vineri printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, precum şi prin ceremonialuri militare şi religioase organizate la monumentele dedicate eroilor neamului, potrivit Agerpres.

* BISTRIŢA-NĂSĂUD

Aproximativ 200 de persoane au participat, vineri dimineaţă, la ceremonialul militar dedicat Zilei Armatei Române, organizat la Monumentul Eroilor din municipiul Bistriţa.

Alături de militarii Brigăzii 81 Mecanizată "General Grigore Bălan" s-au aflat ministrul demis al Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, mai multe oficialităţi locale - prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, Ovidiu Frenţ, preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan, viceprimarul Bistriţei, Cristian Niculae, şefi de instituţii descentralizate -, o parte dintre parlamentarii bistriţeni - Cristina Iurişniţi, Ionuţ Simionca şi Ioan Simionca -, veterani de război, politicieni şi elevi ai şcolilor bistriţene.

Locţiitorul comandantului Brigăzii 81 Mecanizată, Ioan Cristurean, a evocat, în cuvântul său, sacrificiile soldaţilor care, în urmă cu 75 de ani, au eliberat ultima brazdă de pământ românesc şi le-a adus un omagiu celor care şi-au dat viaţa pentru ca urmaşii lor să trăiască liberi şi independenţi, dar şi veteranilor de război.

"Faptele de arme ale ostaşilor români au fost nenumărate, iar curajul, devotamentul şi dăruirea acestora au fost admirabile. De aceea, ce trebuie să înţelegem noi, astăzi, este faptul că Armata Română, pe parcursul întregii sale existenţe, a reprezentat poporul şi ţara. Trebuie să înţelegem că înaintaşii noştri au luptat şi au înfruntat moartea conştient şi având ca scop păstrarea fiinţei naţionale şi ca urmaşii lor să trăiască liberi şi independenţi. Mă înclin cu recunoştinţă în faţa celor căzuţi pe câmpurile de luptă şi aduc, totodată, un sincer omagiu tuturor veteranilor de război, pentru care datoria faţă de ţară a reprezentat crezul suprem în viaţă", a spus Cristurean.

După un scurt ceremonial religios, oficialităţile locale au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor, iar manifestarea s-a încheiat cu defilarea militară.

* CARAŞ-SEVERIN

Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin a găzduit, vineri, Adunarea solemnă dedicată sărbătoririi Zilei Armatei României.

"Manifestările organizate de Ministerul Apărării Naţionale, cu ocazia Ziua Armatei Române, au debutat în şcoli şi s-au continuat la sediul Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin, cu Ziua Porţilor Deschise. La acestea au participat atât militari ai CMJ Caraş-Severin, ofiţeri şi subofiţeri recrutori, cât şi militari din Brigada 18 Banat, care au prezentat armamentul uşor din dotarea Armatei Române şi mijloacele de protecţie. De asemenea, au stat de vorbă cu elevii şi ceilalţi invitaţi, despre misiunile pe care le are Armata Română, atât în teatrele de operaţii, cât şi pe teritoriul naţional. La Caransebeş, au fost organizate alte manifestări, de către Cercul Militar, unde am participat şi noi cu un stand de promovare a profesiei militare. Acum, la Centrul Militar Judeţean a avut loc o adunare solemnă dedicată Zilei Armatei Române", a declarat comandantul CMJ Caraş-Severin, colonel Ion Pasăre.

La sediul Centrului Militar Judeţean Caraş-Severin, manifestările au debutat cu intonarea Imnului de stat şi oficierea serviciului religios. A urmat citirea Ordinului ministrului Apărării Naţionale privind sărbătorirea Zilei Armatei României şi prezentarea unui scurt istoric a semnificaţiei zilei de 25 octombrie. Cu aceeaşi ocazie, s-a vorbit despre intrarea Armatei Române în Banat, în anul 1919. Manifestarea s-a încheiat cu alocuţiunile susţinute de oficialităţile judeţene.

Alături de conducătorii administraţiei publice locale şi judeţene, la Adunarea solemnă au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor descentralizate, comandanţii unităţilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică, din justiţie, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi retragere.

În paralel, Primăria şi Consiliul Local Bocşa, Casa Orăşenească de Cultură, împreună cu Asociaţia Militarilor Români în Rezervă din Lugoj şi cu Liceul Teoretic 'Tata Oancea' din Bocşa i-au sărbătorit împreună pe ostaşi printr-un eveniment special, care a adus în atenţia publicului armatele beligerante din cea de-a doua conflagraţie mondială. Manifestarea şi-a propus, printr-un program de poezii şi cântece şi printr-o "reconstituire" istorică, cu uniforme ale armatelor participante la cel de-al doilea Război Mondial, să arate tinerilor ceea ce a însemnat acea perioadă din istoria României.

Alături de această sărbătoare a Armatei Române, Bocşa mai sărbătoreşte, anul acesta, 100 de ani de la intrarea Armatei Române în oraş (24 iulie 1919) şi 75 de ani de la bătăliile din partea de vest a României, desfăşurate la Timişoara, Reşiţa, Lugoj şi Bocşa.

* HARGHITA

Ziua Armatei României a fost sărbătorită la Miercurea Ciuc printr-o expoziţie a tehnicii de luptă a vânătorilor de munte, urmată de tradiţionalul ceremonial militar şi religios, din faţa monumentului Ostaşului Necunoscut.

Pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte General 'Virgil Bădulescu' au prezentat standuri cu armamentul, tehnica, echipamentul şi materialele specifice trupelor de vânători de munte, cei mai încântaţi de exponate fiind copiii şi adolescenţii, care au zăbovit minute în şir în faţa standurilor.

Ofiţerul cu Informarea şi Relaţiile Publice de la Brigada 61 Vânători de Munte 'General Virgil Bădulescu', lt. col. Adrian Voinea, a declarat pentru AGERPRES că a fost prezentat, în premieră, un transportor destinat cercetării chimice, care acţionează în zonele unde sunt detectate substanţe chimice şi delimitează raionul contaminat, pentru a fi evitat de către personalul care acţionează în zonă, având montată şi aparatură care măsoară nivelul de radiaţii chimice.

De asemenea, cei interesaţi au putut vedea un transportor de luptă al subunităţii de vânători de munte, dar şi armament greu de infanterie- două aruncătoare de bombe şi un aruncător de proiectile antitanc- şi armamentul uşor de infanterie, cum ar fi puşca mitralieră şi puşca semiautomată cu lunetă.

La standurile din centrul oraşului au fost prezentat şi materialele specifice vânătorilor de munte, dar şi un ATV al echipei de căutare salvare, care acţionează în cazul persoanelor dispărute sau rănite, aflate în teren accidentat.

Cei mai interesaţi de expoziţia vânătorilor de munte au fost copiii şi adolescenţii, care au vorbit cu militarii, s-au urcat pe transportoare şi s-au fotografiat alături de armele de luptă.

După această expoziţie, în faţa monumentului Ostaşului Necunoscut din Miercurea Ciuc, a avut loc tradiţionalul ceremonial militar şi religios dedicat Zilei Armatei României, care s-a încheiat cu defilarea trupelor de vânători de munte.

Prezent la eveniment, prefectul judeţului, Jean-Adrian Andrei, a vorbit, în discursul său, despre jertfa şi sacrificiile militarilor români de-a lungul istoriei, în războaiele de cucerire a independenţei de stat a României sau de reîntregire a ţării.

"Ziua de 25 octombrie constituie amintirea unei deosebite împliniri naţionale, ziua când armata română şi-a îndeplinit menirea firească, aceea de a readuce în hotarele ei patria care a zămislit-o. (...) 25 octombrie 1944 este ziua-simbol a eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupaţie şi administraţie străină, în care armata română a trăit un moment înălţător prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. Spiritul de sacrificiu exemplar, precum şi calităţile excepţionale ale Armatei au dus la înfăptuirea acestui memorabil act istoric, decisiv în definirea naţiunii române, act pe care îl celebrăm şi azi, la mai bine de 100 de ani. Datorăm un profund respect soldatului român care a luptat cu toată puterea sa, pentru a reîntregi hotarele României şi a adus eliberarea Ungariei, Cehiei şi a Slovaciei.", a spus Jean-Adrian Andrei.

Prefectul şi-a exprimat recunoştinţă în faţa "martirilor căzuţi pe câmpurile de onoare pentru apărarea ţării" şi a adus "un sincer omagiu tuturor veteranilor de război, pentru care datoria faţă de ţară a reprezentat crezul suprem".

* MUREŞ

Un drapel tricolor a fost adus la sol, vineri, la Târgu Mureş, la începutul ceremoniei dedicate Zilei Armatei României, de către un paraşutist al Forţelor pentru Operaţii Speciale care a aterizat la punct fix, în mijlocul municipiului, festivităţile fiind încheiate de o demonstraţie a cinci elicoptere şi şase avioane de luptă.

"Paraşutarea a decurs foarte bine, a fost pentru prima oară când am sărit în Târgu Mureş, a fost o plăcere deosebită să execut saltul pentru Târgu Mureş. Vremea a fost foarte bună pentru salt, nu am avut probleme şi la final i-am înmânat domnului prefect drapelul naţional al României. A fost o mare responsabilitate, totul depindea de acest moment şi trebuia să iasă totul perfect. Este nevoie de mult antrenament, fiind între clădiri aici sunt curenţi de aer şi necesită o bună pregătire şi un calcul minuţios al saltului pentru a face aterizarea unde trebuie. Fac parte, din 2015, din Batalionul Forţe Speciale. Am 540 de salturi executate, sunt instructor şi am mai sărit în alte oraşe în exerciţii demonstrative, civil, dar aici e prima oară când sar", a declarat militarul.

Ceremoniile la împlinirea a 75 de ani de la eliberarea de sub ocupaţia trupelor fasciste au fost organizate de Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, în colaborare cu Garnizoana Târgu Mureş, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Mureş.

"La ceas aniversar se cuvine să le dorim sănătate militarilor români şi familiilor lor, pentru că fac eforturi deosebite aceste familii atunci când militarii sunt prezenţi în teatrele de operaţii. Să urăm Armatei Române 'La mulţi ani!'. Ocupându-mă vreo 6 ani de Ministerul Apărării Naţionale am rămas cu acest respect faţă de militarii români şi având în vedere că în Târgu Mureş funcţionează, de anul trecut, Comandamentul Naţional al Forţelor pentru Operaţii Speciale, este normal ca şi de Ziua Armatei şi de 1 Decembrie să organizăm ceremonii de amploare, în care Armata să îşi prezinte nu doar dotările terestre, cât şi cele aeriene - pe cele ale Forţelor Navale nu avem cum - dar mă bucur că am găsit până acum înţelegere şi am avut susţinere ade la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, e vorba despre Elicopterele IAR Puma 330, de avioanele de luptă, care execută măsuri de luptă şi asigură supravegherea spaţiului aerian al României", a declarat prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa.

Evenimentele au debutat de dimineaţă, cu o expoziţie statică de tehnică, armament, aparatură şi echipamente specifice, în Piaţa Trandafirilor din Târgu Mureş, a urmat ceremonialul şi parada militară, precum şi o depunere de coroane şi jerbe de flori la Statuia Ostaşului Român.

Festivitatea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare şi a tehnicii militare - din partea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne - Poliţie, Pompieri, Jandarmi şi SMURD - şi Poliţiei Locale Târgu Mureş, urmate de un survol al zonei centrale a Municipiului Târgu Mureş executat de aeronave militare aparţinând Bazei 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii.

* NEAMŢ

Semnificaţia zilei de 25 octombrie în istoria Armatei Române a fost prezentată, vineri, la Muzeul de Artă Eneolitică ''Cucuteni'', în cadrul unei manifestări organizată de Centrul Militar Judeţean prin Garnizoana Piatra-Neamţ.

În continuarea manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei Române, în Piaţa Ştefan cel Mare din Piatra-Neamţ s-a desfăşurat o ceremonie militară şi religioasă, urmată de discursurile autorităţilor judeţene şi locale.

''Armata Română a fost şi este, în continuare, instituţia în care românii au cea mai mare încredere. Actele de eroism pe care ostaşii români le-au făcut pentru apărarea ţării nu pot fi uitate, iar ele vor dăinui pentru totdeauna. Iată de ce, Armata Română se bucură de admiraţia şi preţuirea poporului pe care l-a slujit întotdeauna cu credinţă. La ceas aniversar, transmit cele mai bune gânduri tuturor veteranilor de război şi bravilor ostaşi ai Armatei Române, care şi astăzi ne reprezintă cu mândrie şi onoare în toate acţiunile militare din zonele de conflict'', a declarat prefectul Daniela Soroceanu.

La finalul manifestărilor a avut loc defilarea Drapelului de Luptă al Batalionului 634 Infanterie ''Petrodava'' şi a Gărzii de Onoare.

* TIMIŞ

Ziua Armatei României este marcată, vineri, de Brigada 18 Cercetare Supraveghere Decebal printr-o ceremonie militară şi religioasă la Monumentul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Central Anton von Scudier, Timişoara.

Începând cu ora 19.00 are loc ceremonia retragerii cu torţe, pe itinerarul Monumentul Colonel Virgil Economu (Piaţa Petru Maior) - Calea Lugojului - Bulevardul Take Ionescu - Prefectura Judeţului Timiş - Piaţa Unirii - Piaţa Libertăţii - Piaţa Victoriei - Comandamentul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal".

La manifestările dedicate Zilei Armatei participă şi veterani de război, cadre militare active, în rezervă sau retragere, autorităţile publice judeţene şi locale, elevi şi studenţi, membrii ai comunităţii locale.

Ziua de 25 Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire naţională, ziua când Armata Română şi-a îndeplinit menirea firească. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, data de 25 Octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei, afirmă reprezentanţii Comandamentului Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal".

Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României, o zi de cinstire pentru eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-şi misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului român.

* TULCEA

Autorităţile tulcene au marcat, vineri dimineaţa, la Cimitirul Eroilor, printr-un ceremonial militar şi religios Ziua Armatei României.

Evenimentul, organizat de Garnizoana Tulcea şi Prefectura judeţului, a început cu salutul drapelului de luptă, intonarea imnului naţional, un serviciu religios oficiat de preoţi ai Episcopiei Tulcei şi alocuţiuni ale autorităţilor.

"Ziua de 25 octombrie a devenit un reper moral pentru ceea ce înseamnă respectul pentru Armata Română, pentru jertfa ostaşilor noştri, pentru eroii care i-au lăsat în urmă pe cei dragi şi au pornit pe calea dreptăţii şi libertăţii", a declarat administratorul public al judeţului, Vasile Strat.

Alocuţiunile autorităţilor au fost urmate de ceremonialul de depunere de coroane de flori, iar defilarea Gărzii de onoare a încheiat evenimentul prin care s-a marcat Ziua Armatei României.

Un eveniment similar a avut loc vineri dimineaţă şi la Monumentul Eroilor din oraşul Babadag, acolo unde infanteriştii marini au marcat Ziua Armatei, potrivit Statului Major al Forţelor Navale.