Ziua Limbii Române a ajuns la a șasea aniversare națională

Ziua Limbii Române este un eveniment programat pe 31 august pe care Republica Moldova îl aniversează din 1990, iar, dincoace de Prut, sărbătoarea e legală din 2013, și de atunci autoritățile arată cam în ce fel se simte această ocazie, de la concursuri și simpozioane la pictură și muzică populară, potrivit Mediafax.

Conform legii, la data de 31 august, Ziua Limbii Române poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, inclusiv de reprezentanțele diplomatice și institutele culturale ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, arată Institutul Cultural Român (ICR).

În cadrul Marii Adunări Naționale din 27 august 1989, peste 700.000 de oameni adunați la Chișinău au cerut declararea limbii române ca limbă de stat în RSSM și trecerea la grafia latină. Sovietul Suprem din Republica Socialistă Sovietică Moldovenească a votat cea mai mare parte a legislației privitoare la limba de stat și alfabet pe 31 august și evenimentul care devenit sinonim cu declararea independenței Republicii Moldova, a fost declarată sărbătoare națională.

Academia Română organizează sâmbătă, 31 august 2019, ora11, dezbaterea „Zestrea noastră – limba română“, prilejuită de sărbătorirea „Zilei Limbii Române“.

Evenimentul va avea loc în Clubul Academicienilor (Calea Victoriei nr. 125) și va fi moderat de acad. Bogdan C. Simionescu și acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinți ai Academiei Române.

Vor lua cuvântul: acad. Eugen Simion, președintele Secției de filologie și literatură, senatorul Ion Hadârcă, membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova, Valeriu Matei și Vasile Tărâțeanu, membri de onoare ai Academiei Române, ambii scriitori de limbă română de la Chișinău, respectiv Cernăuți.

„Ziua Limbii Române“ se sărbătorește în România la data de 31 august ca urmare a unei inițiative legislative din 2011, votată de Parlamentul României prin Legea nr. 53/2013. „Ziua Limbii Române“ a fost stabilită, în mod simbolic, la aceeași dată cu sărbătoarea similară instituită în anul 1990 în Republica Moldova sub numele „Limba Noastră“ pentru a transmite mesajul că limba română este limba vorbită nu numai între granițele țării, ci și dincolo de fruntarii.

Dezbaterea organizată la Academia Română răspunde primei misiunii a celui mai înalt for cultural și științific al României, aceea de a se preocupa de normarea și cultivarea limbii naționale, prin elaborarea de dicționare, gramatici, antologii de texte, studii și cercetări, precum și prin sesiuni științifice și manifestări culturale destinate promovării limbii române ca principal factor identitar.

Citește și: Klaus Iohannis, mesaj cu prilejul Zilei Limbii Române

Sâmbătă, 31 august 2019, de la ora 17:00, în grădina Muzeului Național al Literaturii Române din București (str. Nicolae Crețulescu 8), MNLR și „Grădina cu muzici și poeme” celebrează Ziua Limbii Române, aprobată de Parlamentul României, prin Legea nr. 53/2013, cu o lectură publică a unor poeți din generații și geografii literare diferite. În prima parte a programului, Nora Iuga va citi din poemele sale și din poemele scrise de Vintilă Ivănceanu, Ioana Crăciunescu va susține un recital din cele mai recente cărți publicate și din Respirările lui Nichita Stănescu, iar Riri Sylvia Manor va citi câteva poeme inedite. În a doua parte a programului, vor citi patru poete care își leagă biografia și existența de Muzeul Național al Literaturii Române din București: Iuliana Miu, Mihaela Stanciu, Gabriela Toma și Eugenia Țarălungă. Programul se va întregi, în a treia sa parte, cu lecturile susținute de Denisa Lepădatu, Elisa Merca și Vlad C. Dragne, trei adolescenți care au participat anul acesta la Rezidența LiterArt Franța-România și care au publicat în antologia Itinerarii, apărută recent la Editura Muzeului Literaturii Române din București. Moderatorii programului sunt Dan Mircea Cipariu, care va citi poeme scrise de Cornelia Maria Savu, și Florin Iaru, care va citi poeme scrise de Traian T. Coșovei. Poezia va rezona cu muzicile trăite și visate de Oana Cătălina Beța (voce) și Alex Borșan (pian). „Încă din 2014, când am celebrat pentru prima dată Ziua Limbii Române, împreună cu Ioan Cristescu am propus să oferim publicului cea mai subtilă formă de exersare a limbii române care este poezia. Astfel, anul acesta am invitat poeți din generații diferite care, deși au vârste biologice diferite, trăiesc în apele teritoriale ale limbii și ale poeziei române, cu forța vindecătoare a imaginilor poetice despre sine și Celălalt. Va fi și o grădină cu înalte spirite poetice evocate și citite de către poeții invitați, într-un exercițiu de omagiere a celor care sunt acum în Raiul Poeziei”, a declarat Dan Mircea Cipariu, coordonatorul programului Grădina cu muzici și poeme. Opera Scrisă.Ro – societate de gestiune a drepturilor de autori și APLER (Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România) sunt partenerii proiectului. AgențiadeCarte.ro și Radio România Cultural sunt parteneri media.

Antologia „Itinerarii”, apărută la Editura Muzeul Literaturii Române din București, cuprinde textele câştigătoare sau scrise pentru programul „Rezidenţa LiterArt Franța-România” – prima rezidenţă de scriere creativă şi creaţie vizuală din România dedicată adolescenţilor. În prima vacanţă intersemestrială a acestui an, între 4-8 februarie 2019, au avut loc, în spaţiile Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, ateliere de scriere creativă coordonate de scriitorii Dan Mircea Cipariu şi Florin Iaru, precum şi ateliere de creaţie vizuală coordonate de Maestrul Mircia Dumitrescu şi artistul vizual Mihai Zgondoiu. Au fost prezenţi 6 adolescenţi pentru secţiunea literară (în ordine alfabetică): Ioan Coroamă (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iaşi), Vlad C. Dragne (Colegiul Naţional „Sf. Sava”, Bucureşti), Denisa Lepădatu (Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi), Elisa Merca (Şcoala Germană Hermann Oberth, Voluntari), Luca Ştefan Ouatu (Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iaşi) şi Diana Vlasa (Liceul Vocaţional de Artă, Târgu Mureş). Au fost prezenţi 7 adolescenţi pentru secţiunea arte vizuale (în ordine alfabetică): Maria Alexandra Bărbieru (Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Bucureşti), Ioana Ionescu (Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, Ploieşti), Silvia-Ioana Niculae (Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti), Constantin Popovici (Liceul de Arte Plastice, Timişoara), Matei Rădulescu (Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti), Sânziana Maia Vieru (Liceul de Arte Plastice, Timişoara) şi Maria Anastasia Soleanu (Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Bucureşti). „Rezidenţa LiterArt Franța-România” a fost un program literar, artistic şi educaţional organizat de Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, asociația Euro CulturArt și Clubul UNESCO-Adolescenţii. Radio România Cultural şi AgenţiadeCarte.ro sunt partenerii media ai programului. Proiect co-finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Proiecţii de film, cursuri de limba română, spectacol de teatru, dezbateri, ateliere de pictură și târg de carte sunt câteva dintre manifestările organizate de Institutul Cultural Român la Madrid, Lisabona, Istanbul, Tel Aviv, Veneția și Chișinău. Iar la București, Ziua Limbii Române este celebrată prin expoziţia ”Chioşcul de ziare”, deschisă în Sala „Podul Mogoșoaiei” din Calea Victoriei. Cele mai multe dintre dintre proiecte se vor derula în jurul datei de 31 august, declarată Ziua Limbii Române.

Un deceniu de traduceri la ICR Istanbul

Cea de-a X-a ediție a „Atelierului româno-turc de traducere literară din autori contemporani” va fi organizată de Institutul Cultural Român împreună cu Agenția Kalem, la sediul ICR „Dimitrie Cantemir” de la Instanbul, în perioada 27-29 august.

La eveniment participă traducătorii Alina Gerez Feiruz, Arzu Ören, Jenny Marilena Șișli, Ioana Tezçakın, Mădălina Solomon și agentul literar Nazlıcan Kabataş.Fiecare traducător va primi, în avans, fragmente din primele capitole ale unor romane publicate recent, pe care le va traduce din limba română în limba turcă.

Propuneri de texte: Gabriela Adameșteanu, Fontana di Trevi (Polirom, 2018), Cristian Fulaș, După plâns (Polirom, 2019), Marta Petreu, Supa de la miezul nopții (Polirom, 2017), Cristian Teodorescu, Medgidia, orașul de apoi (Polirom, 2012), Andreea Răsuceanu, O formă de viață necunoscută (Humanitas, 2018). Proiectul continuă linia atelierelor de traduceri literare desfășurate între 2008 și 2017, în urma cărora au fost traduse în limba turcă fragmente din operele lui Dan Lungu, Dumitru Ţepeneag, Gabriela Adameşteanu, Mircea Cărtărescu, Florin Irimia, Norman Manea și are ca scop impunerea de traducători români pe piața literară turcă.

Tot la Istanbul, ICR marchează Ziua Limbii Române prin spectacolul de teatru „Caragiale altfel”, cu un monolog interpretat de Nicolae Urs, pe 5 septembrie.

Spectacolul, diferit de tot ceea ce a fost montat până în prezent despre Caragiale, aduce în faţa publicului texte foarte puţin cunoscute, scenariul fiind adaptat din corespondenţa şi din întâmplări trăite de marele scriitor român. Sunt povestite, în stil dramatic, de însuşi Caragiale, întâmplări vesele şi triste din legăturile cu Mihai Eminescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Paul Zarifopol, Constantin Dobrogeanu Gherea, Ion Creangă, Garabet Ibraileanu, Tudor Arghezi. Scenariul este semnat de Nicolae Urs și de Olimpia Urs.

Cursuri online de limba română şi concurs la ICR Lisabona

Campania de promovare online a cursurilor de limbă, cultură și civilizație română care se vor desfășura în perioada 9 septembrie - 13 decembrie, la ICR Lisabona are ca scop atragerea unui număr din ce în ce mai mare de portughezi sau de cetățeni străini rezidenți în Portugalia, interesați de civilizația românească. Campania se desfășoară până la 31 august, pe paginile de Facebook, Instagram și Twitter administrate de ICR Lisabona.

Aceasta include informații despre limba română, programele pentru studiul limbii române, precum și fragmente din opere literare românești traduse în portugheză: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Horia Vintilă, Mihai Zamfir, Dinu Flămând, Gabriela Adameșteanu, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Radu Paraschivescu, Radu Sergiu Ruba, Nicolae Prelipceanu, Ioan Es. Pop, Ion Mureșan, Lucian Vasilescu.

De asemenea, ICR Lisabona lansează, sâmbătă, 31 august, pe Facebook, un concurs care va consta în obținerea celor mai bune răspunsuri la întrebarea: „Vi se pare atractivă limba română? De ce?”. Câștigătorii vor fi anunțati pe 2 septembrie, prin tragere la sorți, și vor primi premii: materiale de promovare ICR, volumele I și II din albumul Desenul din atelier de Iolanda Malamen, albumul de artă Horea Paștina, volumul bilingv Cântece populare de Tiberiu Brediceanu, precum și o vizită ghidată a expoziției „NEMȚOI”, la Muzeul Național al Caleștilor din Lisabona până pe 6 octombrie.

Proiecţia filmului „Amintiri din copilărie” şi atelier de pictură, la ICR Madrid

Filiala Institutului Cultural Român de la Madrid a propus pentru marcarea acestei Zile, pe 30 august, o cafeneaua literară (vizitatorii vor putea alege cărţi în limba română, vor putea consulta şi împrumuta cărţi din fondul bibliotecii); proiecția filmului Amintiri din copilărie, în regia Elisabetei Bostan; atelier de pictură pentru copii; proiecția filmului documentar Unseen Romania (Mapmedia); un atelier cu tema „Intercomprehensiunea în limbile romanice”, susținut de Gabriela Lungu, referent ICR Madrid; prezentarea cu tema „Credinţe populare în folclorul român şi spaniol”, susţinută de Alexandra Cherecheş, doctorand la Universitatea din Jaén; proiecţia filmului România muzicii tradiţionale, în regia lui Nicolae Mărgineanu.

Dezbatere despre traducerea limbii române în Israel, la ICR Tel Aviv

ICR Tel Aviv celebrează Ziua Limbii Române, joi, 29 august prin evenimentul intitulat „Farmecul și meșteșugul traducerilor literare”. Acesta are loc la sediul Institutului și constă într-o dezbatere cu privire la limba română în traducere, cu participarea unora dintre cei mai importanți traducători și promotori ai limbii și culturii române în Israel. La eveniment, desfășurat în limba română și moderat de Cleopatra Lorințiu, director adjunct al ICR Tel Aviv, vor lua parte Diana Medan Shaulov - traducătoarea volumului Hagada de Pesah. Legi de cult, comentarii și tradiții, semnat de Menachem Hacohen și Baruch Tercatin; Menahem Falek - poet, scriitor, traducător născut în România și fost vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Evrei de Limba Ebraică din Israel; dr. Paul Farkaș - traducător, în limba ebraică, al unor cărți semnate de Ana Blandiana și Radu Țuculescu și Adrian Grauenfels - poet, scriitor, editor și traducător israelian, originar din România. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Vizionare şi lectură publică „Dumbrava minunată”, de Sadoveanu, la IRCCU Veneţia

IRCCU Veneţia îl readuce în atenţia publicului pe unul dintre cei mai importanţi scriitori români, Mihail Sadoveanu, prin ”Dumbrava minunată”, operă care tratează într-o manieră realist-fantastică tema copilăriei în România. La eveniment, organizat în Sala de Conferinţe a IRCCU Veneţia, pe 30 august, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei, sunt invitați membrii comunităţii româneşti din regiunea Veneto.

Proiectul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, interesaţi de literatura română și cuprinde o lectură publică şi proiecţie de film. La începutul evenimentului, copiii vor citi pasaje din Dumbrava minunată, cu sprijinul profesorului Mihaela Creţan, apoi vor urmări pelicula omonimă, Dumbrava minunată (1980, regia: Gheorghe Naghi). Filmul este produs de Centrul de Producţie Cinematografică Bucureşti - Casa de Filme Unu, scenariul fiind o adaptare după nuvela sadoveniană, realizată de actriţa Draga Olteanu Matei.

Expoziția „Chioșcul de ziare”, ediţia a VII-a, este deschisă la Sala „Podul Mogoşoaiei” din Bucureşti

Expoziția „Chioșcul de ziare”, ediţia a VII-a, dedicată presei de limba română din jurul graniţelor, va putea fi văzută în perioada 29 august - 6 septembrie, în Sala "Podul Mogoşoaiei" de pe Calea VIctoriei 120. Evenimentul este organizat de Institutul „Frații Golescu” pentru românii din străinătate, în parteneriat cu Compartimentul Comunități Istorice. Publicul va citi ziare, reviste şi publicaţii culturale în limba română, ce provin din Republica Moldova, Bucovina, Ținutul Herța, sudul Basarabiei, Voievodina și Ungaria și sunt din colecția Institutului „Frații Golescu”.

Compartimentul Comunități Istorice contribuie la eveniment cu exemplare din numere din perioada 2003-2018 ale publicațiilor din Republica Moldova („Contrafort”, „Noi”, „Sud-Est Cultural”, „Destin Românesc”, „Revista Literară”, „Florile Dalbe”, „Patrimoniul Istoric”, „Philologia”) și Ucraina („Glasul Bucovinei”), care au fost finanțate de Institutul Cultural Român.

Festival, conferințe și pelerinaj, la Zilele Limbii Române în Timocul sârbesc

Un festival, conferințe și pelerinaj vor fi organizate de Biserica Ortodoxă Română - Vicariatul Dacia Ripensis, împreună cu Ariadnae Filum, în Timocul sârbesc, în localitățile Podgoraț, Bor și Lăpușnea, de Ziua Limbii Române. Proiectul este susţinut de Compartimentul Comunități Istorice din cadrul Institutului Cultural Român, în perioada 30 august - 1 septembrie.

Evenimentul cuprinde trei secțiuni. Astfel, pe 30 august va avea loc conferința privind activitatea BOR în Timoc, despre limba română „Limba noastră românească - Pod peste Dunăre” la care vor participa lideri importanți ai românilor/ vlahilor din Timoc, etnologi, reprezentanți ai mediului asociativ, jurnaliști, reprezentanți ai Ambasadei României la Belgrad.

Pe 31 august, se va desfășura Festivalul folcloric de la Podgoraț, unde participă şapte ansambluri folclorice, dintre care unul din România („Plai de dor” din Mioveni, Argeș). Artiștii și ansamblurile sunt din localitățile românești sau predominant românești: Podgoraț și Valeacoanea (comuna Bolievaț), Zlot (comuna Bor), Lubnița (comuna Zaicear) din Timoc - Serbia, Ansamblul folcloric „Veselia” din Vidin, Timoc - Bulgaria și ansamblul „Radu Flora” din Satu Nou, Voivodina - Serbia. Proiectul se încheie pe 1 septembrie cu un pelerinaj și o conferință la Mănăstirea Lăpușnea, ctitorie de sec. XV-XVI a lui Radu cel Mare, actualmente în ruină, situată la 25 km de Bolievaț.

Bookfest Chişinău

A patra ediție consecutivă a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care se desfăşoară în perioada 28 august - 1 septembrie, la Centrul Expozițional MOLDEXPO. La Chişinău, Ziua Limbii Române va fi sărbătorită cu această ocazie, pe 31 august.

Peste 50.000 de cărți, cu reduceri care merg până la 80% din prețul de copertă vor fi disponibile pentru cei interesați în cele cinci zile ale evenimentului. Cele mai importante edituri din România și Republica Moldova vor fi prezente la această ediție care își propune să consolideze dialogul cultural între editorii, autorii și publicul de carte în limba română.