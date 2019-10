Zombie Boy, manechin şi artist canadian, a murit în mod 'accidental'

Manechinul canadian Zombie Boy, care s-a stins din viaţă anul trecut la vârsta de 32 de ani, a decedat în mod accidental, conform raportului medicului legist, publicat săptămâna aceasta, care a înlăturat ipoteza suicidului, avansată după tragicul eveniment, relatează AFP, potrivit Agerpres.

''Domnul Rick Stephan Genest (numele real al lui Zombie Boy - n.a.) a decedat în urma unui traumatism cranian consecutiv unei căderi de la un balcon situat la al treilea etaj al unei clădiri rezidenţiale. Este vorba despre un deces accidental'', se arată într-un comunicat emis de biroul medicului legist din Québec însărcinat cu anchetarea cauzei morţii.Trupul neînsufleţit al manechinului a fost descoperit în seara de 1 august 2018 la Montreal, iar media şi cântăreaţa canadiană Lady Gaga au susţinut că acesta ar fi decedat pentru că suferea de probleme de sănătate mintală.Analizele toxicologice au demonstrat că acesta era ''intoxicat sever cu alcool'' în momentul morţii sale şi a fost remarcată totodată prezenţa canabisului în sânge, potrivit raportului medicului legist Mélissa Gagnon.

Potrivit camerelor de supraveghere ale clădirii, Genest a ieşit pe balcon să fumeze o ţigară şi ''nu părea să fie în stare de psihoză sau de delir'', se specifică în comunicat.



Cu o viaţă socială activă şi motivat de proiecte artistice, el nu prezenta o ''intenţie clară şi nonechivocă de a-şi pune capăt zilelor'', potrivit legistului.



'Unii dintre apropiaţii domnului Genest au indicat că obişnuia să stea pe marginea balconului când ieşea să fumeze. Având în vedere Acest obicei şi starea sa de ebrietate foarte avansată, este plauzibil ca domnul Genest să fi căzut accidental de pe balcon", a adăugat medicul legist.



Aproape 90% din corpul manechinului era acoperit cu tatuaje, care îi ofereau alura unui cadavru.



Zombie Boy a trăit pentru o vreme din cerşetorie pentru a putea să îşi achite costul tatuajelor sale spectaculoase.



Apariţia sa în 2011 în videoclipul melodiei ''Born This Way'' a cântăreţei Lady Gaga i-a adus notorietate internaţională. De la Paris la Milano, de la Berlin la New York, el şi-a multiplicat apariţiile în cadrul prezentărilor de modă, în special pentru Thierry Mugler sau colecţia rapperului Jay-Z.