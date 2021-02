150 de români în greva foamei pe aeroportul din Cancun!

Am primit la redactie un mesaj de disperare al unui roman care suna, asa: "Distribui ceasta postare impreuna cu un mesaj de la Gabriel Hort, care este in continuare sechestrat pe aeroportul din Mexic-Cancun, impreuna cu aproape 150 de romani ...."Grupul de romani sechestrati ilegal de autoritatile mexicanr a intrat in greva foamei, incepand cu 2 februarie ora locala 17. Autoritatile romane , mexicane precum si compania aeriana Lufthansa nu au reusit repatrierea nostra catre Romania si nici nu am primit un raspuns din partea acestora. In continuare suntem in detentie, inchisi si paziti 24/24, dormim pe jos in conditii extraordinar de grele, atat fizic cat si psihic. Avand in vedere ca autoritatile romane nu au luat masuri pentru protejarea cetatenilor sai, cerem urgent in calitate de cetateni ai Uniunii Europene sprijinul Comisiei Europene si al Parlamentului European, repatrierea de urgenta a persoanelor retinute impotriva vointei lor printr-un zbor umanitar de urgenta. Mentionam ca autoritatile mexicane ne retin de mai bine de 24 de ore, fara un mandat de retinere, ne-comunicarea motivului de retinere, a pasapoartelor si a lucrurilor personale astfel incalcand fragrant drepturile omului si drepturile nostre de cetateni si UE".