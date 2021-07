30 Iulie - Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane

La data de 30 Iulie, la nivel global se marchează Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane. Pentru marcarea acestei zile, ANITP - Centrul Regional Timișoara și LOGS - Grup de Inițiative Sociale, demareaza campania regională „SUPORT" - S(susținere), U(umanitate), P(prețuire), O(opțiune), R(reziliență), T(toleranță). Campania se va derula sub sloganul „Cere ajutor! Fii un ajutor!”, timp de un an de zile și va urmări îmbunătățirea procesului de identificare a potențialelor victime și reducerea cererii serviciilor prestate de către aceste victime. Vor fi organizate activități pe teren în rândul persoanelor care practică prostituția la stradă, a persoanelor fără adăpost și a solicitanților de azil care locuiesc în stradă, în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, dar și activități de informare a populației generale cu privire la categoriile vulnerabile și riscurile la care sunt supuse. Afișul și pliantele campaniei „SUPORT" au fost realizate cu ajutorul unei eleve din cadrul Liceului Teoretic Nikolaus Lenau din Timișoara, Alexia-Maria Bălășoiu, care a câștigat premiul II la concursul “Sunt Prezent“, concurs derulat în cursul acestui an în rândul elevilor din județul Timiș. Sursa ANITP