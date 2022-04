7 ZILE ÎN ROMÂNIA - țara unde fosta Securitate a privatizat comunismul

Duminică a produs ample reverberații sondajul CURS ce relevă scorul național de 35% al PSD, dominând conforabil scena politică, urcarea PNL la 23%, probabil în urma eliminării lui Florin Cîțu de la conducere și beneficiind de încrederea actuală pentru Nicolae Ciucă. Istoria alegerilor din 1990 până azi ne arată că PNL obține în alegeri cu 2-3 procente sub estimarea din sondaje, iar PSD cu 2-3 procente peste, ambele urmare a capacității proprii de organizare și mobilizare în ziua votului. Mai mult, AUR se confruntă cu plafonarea la 12%, atât din cauza acuzațiilor la adresa sa privind simpatiile pro-ruse, cât și a spiralei tăcerii, în care mulți intervievați se feresc să declare că susțin partidul lui Simion. Însă o scădere abruptă are și USR, un partid fără busolă și fără lider. În contextul sondajului trebuie analizată și declarația lui Marcel Ciolacu, cel care a spus că după 2024 această coaliție trebuie să continue. Într-adevăr România are nevoie de stabilitate politică, atât de absentă în ultimii 17 ani, în principal din cauza locatarilor de la Cotroceni. Totodată, poziția PSD la guvernare este una proeminentă, după cum am mai scris. Confirmarea necesității acestei coerențe guvernamentale este validată de același sondaj, în care 38% dintre respondenți văd util parteneriatul PSD-PNL, scor dublu față de cei care și-ar fi dorit o coaliție PNL-USR. Cine se frige cu ciorbă suflă și în iaurt, este?





Luni a fost ziua în care USR a risipit spaimele mele privind dispariția comicului Florin Cîțu din prima scenă. Am aflat că cei care până deunăzi militau pentru desființarea Curții Constituționale îl propun pe cel care considera că partidele nu ar trebui să facă nominalizări pentru acest for. E vorba despre karatistul Dănileț, ale cărui prezențe online sunt absolut benigne prin comparație cu militantismul ideologic. Și pentru ca amuzamentul să fie deplin, ministrul-reportofon (sau rangă, după caz), exponent al aplaudacilor USR ai protocoalelor dintre servicii și procuratură, vine să îl atace pe întâiul schior și jucător de golf al țării, acuzându-l de iliberalism. E distractiv și deopotrivă cinic felul în care copii, nepoții și alte rubedenii ale vechilor securiști apără nobilele idealuri ale democrației doar după ce au realizat că s-au aplaudat degeaba singuri când au ieșit de la guvernare. Acea guvernare unde tot întâiul călător îi adusese. Poate nu întâmplător spune președintele PSD că partidul său nu are un „parteneriat cu președdintele României”, adică opusul mantrei recitate de comunicatorii din Modrogan în diverse platouri de televiziune. Însă o veste serioasă a venit de la unul dintre puținii știutori de carte ai PNL din guvern, Cătălin Predoiu, care a trimis la Bruxelles, spre consultate în cadrul MCV, proiectele legilor justiției.





Marți a fost ziua revenirii lui Superman în scenă, cu o declarație hilară, dacă nu chiar euforică, așa cum ne-a obișnuit. Confruntat cu acuzații de natură penală din partea liderului PSD, privind acontarea și asumarea plății a 800 de milioane de euro pentru vaccinuri care cel mai probabil nu vor fi folosite de nimeni, Florin Cîțu a declarat: „MS putea să spună oricând că nu vrea să dea comanda. Putem să o anchetăm pe Ursula, să vedem ce a avut în cap când a făcut acest contract pentru toată UE”. Poate nu întâmplător s-a adresat picatul la bac Parlamentului cu formula „Onorată instanță”. Și pentru circul PNL să încununeze ziua, am aflat că la Botoșani un sobor de preoți a sfințit contorul de gaze al școlii din localitatea Frumușica. Superb! #susțin! Iar pentru ca ziua să aibă și vești decente, PSD a anunțat că Proiectul de relaxare a regulilor de cheltuire a banilor publici, care ar permite achiziții directe de până la 1 milion de euro fără licitație, nu a fost discutat în cadrul grupului parlamentar și nu va fi susținut de partid.

Miercuri am remarcat o premieră comică a ministrului Educației, anume lansarea în dezbatere publică a (ÎNCĂ) unei Strategii Naționale, intitulate „Părinți educați, copii fericiți”. Dincolo de necesitatea evidentă a conștientizării și responsabilizării familiilor și comunităților cu privire la educația copiilor, mai ales în zonele afectate de sărăcie, excluziune și abandon școlar, e greu de înțeles cum de nu se văd încă roadele celebrului program prezidențial, lansat de câteva ori în ultimii aproape 8 ani, denumit „România educată”. Probabil că lipsa meditațiilor este de vină pentru trista constatare. În fine, tot miercuri, ministrul Apărării, Vasila Dâncu, a anunțat că România nu furnizează armament Ucrainei, ceea ce a atras replica șefului diplomației de la Kiev: ministrul de Externe Dmitro Kuleba ne-a spus, aflat în vizită la Sofia, că cine nu oferă arme Ucrainei sprijină agresiunea rusă. Nu insist asupra lipsei de logică a afirmației, mai cu seamă în contextul în care țara noastră s-a remarcat excepțional pe zona sprijinului umanitar. Un principiu biblic spune că atunci când faci o faptă bună, să nu te aștepți la recunoștință.



Joi a fost o zi politică interesantă, Marcel Ciolacu reacționând la anunțul DNA, prin care instituția spunea că „dezaprobă încercările de atragere a sa în jocurile politice”, după ce liderul PSD se întrebase, pe bună dreptate, dacă va răspunde cineva pentru jaful din pandemie, culminând cu asumarea unor plăți uriașe pentru vaccinuri ce nu vor servi nimănui. Rememorând ultimii ani ai războiului româno-român, DNA nu prea s-a remarcat prin replici la adresa celor care îi cereau nu anchete, ci direct inculpări și pușcărie la adresa indezirabililor regimului. Poate de aceea președintele Camerei a spus că îi pare rău „că a ofensat DNA”. În ședința PNL, s-au decis nominalizările pentru Ministerul Comunicațiilor, în persoana lui Sebastian Burduja, aliatul de bază al pseudo-edilului de la Sectorul 1 , Clotilde Armand, liberal meritoriu și cu vechime de vreo 3 ani în partid, dar și pentru Curtea Constituțională, în persoana Iuliei Scântei, jurist cu adevărat eminent și experimentat. Însă informația importantă, ca tendință, a fost sondajul CURS pe București, unde tot PSD este autoritar în intenția de vot a Capitalei, cu 32% (mai mult decât a obținut în decembrie 2020), în vreme ce PNL contabilizează scăderea USR la 15%, ajungând la un decent 21%. Această prăbușire a progresiștilor, la jumătatea scorului obținut în urmă cu doar 18 luni relevă incapacitatea „oamenilor noi” de a se reinventa sau a deveni credibili chiar pentru publicul lor favorit (noul proletariat, cu rucsac și trotinetă).

Vineri s-a aflat și la București același Kuleba, în periplul său diplomatic din regiune. Mai temperat la adresa României, față de aforismele emise la Sud de Dunăre cu două zile în urmă, acesta ne-a informat că Rusia va testa coeziunea NATO, atacând o țară membră a Alianței. Mult mai profesionist a fost Bogdan Aurescu, cel care, cu tactul diplomatului de carieră, și-a manifestat doar atât de necesara adeziune fără echivoc a țării noastre la deciziile partenerilor din NATO și UE, fără a detalia sprijinul dat Ucrainei de către România. Sigur că Ucraina este victima Rusiei, sigur că agresiunea militară și crimele de război ale lui Putin în țara vecină atrag un val de simpatie absolut legitim pentru tânăra națiune regiunii, sigur că lumea liberă va trebui să găsească metode de tragere la răspundere a vinovaților pentru atrocitățile comise de ruși. Totuși, am senzația că declarațiile ultimative ale politicienilor ucrainieni sunt destinate mai degrabă opiniei publice din țările care îi sprijină, decât decidenților politici.

CONSTATAREA SĂPTĂMÂNII este cea anunțată în titlu. Într-o carte excepțională - Confesiunile unui cafegiu, autorul Gheorghe Florescu ne spune că în decembrie 1989 a constatat, în Piață fiind, că aripa internaționalistă a Securității a câștigat lupta cu cea naționalistă, preluând puterea și „privatizând” comunismul. Văzând amintita numire a PNL pentru Ministerul Comunicațiilor, impunitatea de care beneficiază indivizi precum Nicușor Dan, Clotilde Armand sau Florin Cîțu, precum și nemărginita obrăznicie a fostului ministru-reportofon, actualmente lider interimar al USR, nu ne rămâne decât să constatăm corectitudinea concluziei bătrânului cafegiu.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR