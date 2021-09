800 de tone de alimente pentru 20.000 de nevoiaşi, colectate de Banca pentru Alimente Oradea

Peste 20.000 de persoane nevoiaşe sau în dificultate din regiunea de nord-vest au primit, în ultimul an, ajutoare alimentare colectate şi oferite, prin asociaţii şi fundaţii, de către Banca Regională pentru Alimente Oradea, a declarat marţi, pentru AGERPRES, preşedintele instituţiei, Gabriela Vereş, potrivit Agerpres.

"Am ajuns să strângem, până în prezent, 800 de tone de produse alimentare şi nealimentare, în valoare de 5,8 milioane de lei, colectate din donaţii de la producători, de companii, de la distribuitori, supermarketuri, chiar şi de la restaurante. Am trimis alimente atât în Bihor, cât şi în Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. În Maramureş am înfiinţat încă o bancă pentru alimente, care este operaţională din acest an", a declarat Gabriela Vereş.

Potrivit acesteia, majoritatea produselor au venit de la fabrici, direct de la producători, din suprastocuri, unele sezoniere (precum dulciurile de Crăciun, de Paşti), mărfuri refuzate la supermarketuri din motive estetice (conopidă îngălbenită, morcovi prea mari sau răsuciţi etc), produse ce vin din campanii de marketing, din testări de sortimente noi sau care se apropie de termenul de expirare.

Citește și: Detalii INTERESANTE din dosarul în care a fost CONDAMNAT Valeriu Zgonea - La insistențele DNA...





Banca pentru Alimente Oradea colaborează cu o serie de asociaţii şi fundaţii, 60 în Bihor şi în jur de 100 în regiune, cu programe sociale destinate persoanelor aflate în situaţii de risc, mame singure, persoane fără adăpost, copii, vârstnici sau familii aflate în nevoie, sub pragul de sărăcie, copiii din case de tip familial.



Pe lângă acestea, echipa de voluntari a Băncii pentru Alimente a distribuit în acest an alimente şi persoanelor sinistrate din Apuseni şi Satu Mare, ale căror locuinţe au fost afectate de inundaţii. În curând vor începe şi o campanie de educaţie pentru tineri.



Gabriela Vereş a precizat că depozitul din Oradea, unde se colectează toate donaţiile, are sediul pe şoseaua Borşului, fiind un spaţiu de 207 metri pătraţi, frigorific, pentru a asigura condiţiile termice de păstrare. Din 2021, Banca pentru Alimente Oradea este operator receptor, în baza legii risipei alimentare, în lista MADR.



Potrivit acesteia, în România încă se aruncă 6.000 de tone de alimente bune de consum pe zi, din care aproape jumătate provine de la consumatorul final.





"E de datoria fiecăruia dintre noi să fim buni gospodari şi să nu mai risipim alimentele pentru a căror producere se consumă resurse. În timp ce 4,5 milioane de oameni care sunt în risc de sărăcie nu şi le pot permite. Pentru mulţi dintre ei, alimentele pe care le trimitem noi sunt singura mâncare pe care o primesc într-o zi", a afirmat Gabriela Vereş.



La cinci ani de când a început proiectul Băncilor pentru Alimente în România, din 2016, în prezent există nouă bănci de alimente în ţară, care acoperă întreg teritoriul, fiind, din acest an, constituită şi Federaţia Băncilor pentru Alimente din România, afiliată la Banca Europeană a Băncilor pentru Alimente. Până în prezent, în ţară au fost colectate 6.700 de tone de alimente, din care 800 de tone de către Banca de Alimente Oradea.



Ziua internaţională de conştientizare asupra risipei alimentare a fost instituită, în 2019 de ONU, pe 29 septembrie, ca să promoveze obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 12, privind consumul şi producţia responsabile.



Banca pentru Alimente Oradea are, pe lângă acest obiectiv, alte două misiuni: de a reduce risipa alimentară de la producători şi din lanţul comercial, precum şi de a contribui la îmbunătăţirea vieţii persoanelor defavorizate/în risc de sărăcie şi excluziune socială.