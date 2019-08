'A fost odată la... Hollywood' s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, potrivit news.ro.

În al doilea sfârşit de săptămână de la debut, filmul cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino şi Margot Robbie în distribuţie a generat încasări de 513.343 de lei şi a fost vizionat de 21.912 spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Acţiunea lungmetrajului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e de domeniul trecutului (DiCaprio) şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.

Spinoff-ul „Furios şi iute: Hobbs & Shaw”, cu Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba şi Helen Mirren în distribuţie, s-a menţinut pe poziţia a doua în top, cu 17.815 spectatori şi încasări de 425.058 de lei în al patrulea weekend de la debutul pe marile ecrane româneşti.

Filmul horror „Poveşti de groază de spus pe întuneric/ Scary Stories to Tell in the Dark”, de André Øvredal, a debutat pe locul al treilea, cu 14.758 de spectatori şi încasări de 323.271 de lei.

Lungmetrajul live-action „Regele Leu/ Lion King", în regia lui Jon Favreau, s-a menţinut pe locul al patrulea. În al şaselea weekend de la premiera românească, filmul a generat încasări de 218.552 de lei.

Animaţia „Angry Birds: Filmul 2/ The Angry Birds Movie 2" a coborât două poziţii în clasament, până pe cinci, cu 9.349 de spectatori şi încasări de 197.743 de lei în al treilea weekend de la debut.

„Bucătăria Iadului/ The Kitchen", regizat de Andrea Berloff, cu Melissa McCarthy, Tiffany Haddish şi Elisabeth Moss în distribuţie, a debutat pe locul al şaselea, cu 4.688 de spectatori şi încasări de 99.231 de lei.

Trei soţii de mafioţi arestaţi de FBI luptă să îşi menţină poziţia privilegiată în faimosul cartier american Hell’s Kitchen. Rămase fără protecţie şi venituri stabile, ele decid să preia chestiunile mafiei irlandeze în propriile mâini, reuşind să găsească aliaţi atât în gestionarea problemelor din cartier, cât şi în eliminarea concurenţei.

Comedia „Băieţi buni/ Good Boys” a coborât două locuri, până pe şapte, cu 4.461 de spectatori şi încasări de 92.386 de lei în al doilea weekend de la premieră.

Locul al optulea în box office-ul românesc de weekend a fost ocupat de „Povestea incredibilă a lui Enzo/ The Art of Racing in the Rain”, în coborâre două poziţii. Filmul a generat, în al doilea weekend de la premieră, încasări de 81.676 de lei şi a fost vizionat de 4.023 de spectatori.

Thrillerul de acţiune „Anna", regizat de Luc Besson, cu Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy şi Helen Mirren în distribuţie, a coborât un loc în top, până pe nouă, cu 1.368 de spectatori şi încasări de 31.867 de lei, în al şaselea weekend de la premieră.

„Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home”, al şaptelea film al francizei, s-a menţinut pe locul al zecelea. În al optulea weekend de la debut, lungmetrajul a fost vizionat de 1.245 de spectatori şi a generat încasări de 28.814 lei.