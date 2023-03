A murit o legendă din Silicon Valley, inginerul care a creat procesoarele Intel

Co-fondatorul Intel, Gordon Moore, creatorul teoriei privind evoluția tehnologică a cipurilor de calculator, a murit la vârsta de 94 de ani, potrivit Mediafax.

Intel și fundația filantropică a familiei Moore au precizat că acesta a murit înconjurat de familie, în locuința sa din Hawaii, potrivit Reuters.

Moore a fost inginerul care a introdus procesoarele "Intel Inside" în peste 80% din computerele personale din lume.

Într-un articol pe care l-a scris în 1965, Moore a observat că, datorită îmbunătățirilor tehnologice, numărul de tranzistori de pe microcipuri s-a dublat aproximativ în fiecare an de când au fost inventate circuitele integrate, cu câțiva ani înainte.

Legea lui Moore

Predicția sa că această tendință va continua a devenit cunoscută sub numele de "Legea lui Moore" și, modificată ulterior la fiecare doi ani, a contribuit la stimularea Intel și a producătorilor rivali de cipuri să își orienteze agresiv resursele de cercetare și dezvoltare pentru a se asigura că această regulă empirică se adeverește.

"Circuitele integrate vor duce la minuni precum computerele de uz casnic - sau cel puțin terminale conectate la un computer central -, comenzile automate pentru automobile și echipamentele de comunicații portabile personale", scria Moore în lucrarea sa, cu două decenii înainte de revoluția PC-urilor și cu peste 40 de ani înainte ca Apple să lanseze iPhone-ul.

Progres tehnologic

După articolul lui Moore, cipurile au devenit mai eficiente și mai puțin costisitoare într-un ritm exponențial, contribuind la impulsionarea unei mari părți a progresului tehnologic mondial timp de jumătate de secol și permițând apariția nu doar a computerelor personale, ci și a internetului și a giganților din Silicon Valley, precum Apple, Facebook și Google.

"Cu siguranță este plăcut să fii la locul potrivit la momentul potrivit", a declarat Moore într-un interviu în jurul anului 2005.

"Am fost foarte norocos să intru în industria semiconductoarelor la începuturile ei. Și am avut oportunitatea de a crește de la momentul în care nu puteam face nici măcar un singur tranzistor de siliciu la momentul în care am pus 1,7 miliarde de tranzistori pe un singur cip! A fost o călătorie fenomenală."