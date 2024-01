Actorul britanic Andrew Scott a întrerupt monologul lui Hamlet atunci când un spectator a folosit laptopul pentru a trimite un e-mail

Actorul Andrew Scott, cunoscut mai ales din serialul „Fleabag”, a dezvăluit că a întrerupt celebrul monolog din piesa lui Shakespeare „Hamlet”, atunci când un spectator a scos un laptop pentru a trimite e-mailuri, potrivit The Guardian, potrivit news.ro

El a decis să nu ignore gestul în timpul reprezentaţiei sale din producţia „Hamlet” de la Teatrul Almeida din Londra în 2017, rol pentru care a obţinut o nominalizare la premiile Olivier.

Vorbind la podcastul de film Happy Sad Confused, Scott a spus că "nu avea cum" să continue discursul şi a refuzat să reia până când bărbatul nu şi-a pus laptopul deoparte.

"Când îl jucam pe Hamlet, un tip şi-a scos laptopul - nu telefonul, ci laptopul - în timp ce eu eram în mijlocul monologului "To be or not to fucking be"", a spus actorul, care a precizat că a crezut că spectatorul trimitea e-mailuri.

"Eu făceam o pauză şi îmi ziceau din spate: 'Continuă', iar eu ziceam: 'Nu se poate'. M-am oprit o veşnicie".

O femeie de lângă utilizatorul de laptop a apărut pentru a-l atenţiona pe acesta asupra situaţiei şi în cele din urmă s-a oprit. "Nu a avut absolut nicio îndoială", a adăugat Scott, care a participat la podcast pentru a-şi promova actualul său film „All of Us Strangers”.

Experienţa lui Scott este una dintre numeroasele relatări privind lipsa de etichetă a publicului britanic de teatru din ultimii ani. În aprilie anul trecut, poliţia a fost chemată la o reprezentaţie din Manchester a musicalului "The Bodyguard", după ce personalul teatrului Palace, care încerca să reducă la tăcere un spectator care cânta tare, a fost întâmpinat cu "un nivel de violenţă fără precedent", potrivit supervizorului de la faţa locului.

În noiembrie 2022, Royal Opera House a dat o interdicţie pe viaţă unui scandalagiu care a strigat "prostii" unui actor de 12 ani în timpul unei producţii a operei „Alcina” de Händel.

În februarie 2022, o producţie a spectacolului „Into the Woods” de la teatrul Lyric din Belfast a trebuit să fie întreruptă la pauză, după ce membrii distribuţiei s-au plâns că spectatorii vorbeau şi se mişcau prin sală.

În decembrie 2021, Beverley Knight, vedeta din „Drifters Girl”, s-a plâns pe reţelele de socializare de comportamentul a doi spectatori de la teatru care au fost obligaţi să părăsească sala.

Un sondaj realizat anul trecut de Sindicatul din domeniul audiovizualului, divertismentului, comunicaţiilor şi teatrului (Bectu) a constatat că 90% dintre angajaţii din sălile de teatru au experimentat sau au fost martorii unui comportament inacceptabil al publicului, inclusiv agresiuni, vandalism şi limbaj rasist. Ca răspuns la numărul tot mai mare de astfel de incidente, sindicatul a lansat o campanie de combatere a comportamentelor antisociale, intitulată Anything Doesn't Go.