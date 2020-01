Actorul Johnny Depp şi muzicianul Alice Cooper au cântat alături de Aerosmith pentru a celebra 50 de ani de carieră ai formaţiei americane

Actorul Johnny Depp şi muzicianul Alice Cooper s-au alăturat formaţiei Aerosmith, vineri, la un eveniment caritabil de la Los Angeles pentru a celebra 50 de ani de carieră ai uneia dintre cele mai bine vândute trupe americane din toate timpurile, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Cooper şi Depp - care cântă împreună cu chitaristul Aerosmith Joe Perry în grupul Hollywood Vampires - s-au aflat printre cei peste zece artişti, între care Foo Fighters, Sammy Hagar şi John Legend, care au interpretat unele dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei americane.

Organizată de Recording Academy, evenimentul anual MusiCares a adunat 6 milioane de dolari pentru servicii de sănătate dedicate membrilor din industria muzicală.

Găzduit de actorul britanic Russell Brand, evenimentul a fost marcat prin glume despre trecutul de consumatori de droguri ai membrilor trupei şi despre vârsta înaintată a solistului Steven Tyler, Perry şi a chitariştilor Brad Whitford şi Tom Hamilton.

"Este un miracol că mai este în viaţă!", i-a spus Brand lui Tyler, 71 de ani, numindu-l "cel mai sexy septuagenar din istorie".

Aerosmith, formată în 1970, la Boston, a fost răspunsul Americii la formaţia britanică The Rolling Stones, cu stilul său hard rock şi blues. Tyler şi Perry şi-au căpătat rapid porecla de "gemenii toxici” din cauza consumului lor de droguri, precum şi a multiplelor lor internări la dezintoxicare.

Trupa rock Aerosmith, din care fac parte Joe Perry (chitară), Brad Whitford (chitară), Tom Hamilton (bas) şi Joey Kramer (tobe), a lansat 15 albume de studio, care s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai de succes materiale discografice ale grupului se numără ”Toys in the Attic” (1975), ”Permanent Vacation” (1987), ”Pump” (1989) şi ”Get a Grip” (1993). Aerosmith a câştigat de-a lungul anilor numeroase trofee, inclusiv şase premii Grammy, şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2001.