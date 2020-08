Actriţa Elizabeth Debicki o va interpreta pe prinţesa Diana în sezoanele 5 şi 6 din The Crown

Actriţa Elizabeth Debicki, care va putea fi văzută în următoarul film al lui Christopher Nolan "Tenet", a fost distribuită în sezoanele 5 şi 6 ale serialului "The Crown", în rolul prinţesei Diana, potrivit Variety, potrivit news.ro.

"Spiritul prinţesei Diana, vorbele şi acţiunile ei trăiesc în inimile multora. Am privilegiul şi onoarea de a mă alătura acestei serii magistrale, care m-a captivat de la primul episod", a scris Debicki în anunţul de duminică făcut pe Twitter.

Producţia Netflix a urmărit povestea familiei regale pe mai multe perioade, începând cu sfârşitul anilor '40 şi începutul anilor '50, odată cu căsătoria reginei Elizabeth şi a prinţului Philip.

Sezonul trei, lansat în 2019, a ajuns cu acţiunea în anii 1960 şi 1970, înlocuind distribuţia cu actori în vârstă. Prinţesa Diana, care s-a născut în 1961, a fost inclusă în sezonul patru de actriţa Emma Corrin.

"The Crown" şi-a anunţat distribuţia extinsă marţi, cu Jonathan Pryce în rolul prinţului Philip în ultimele două sezoane. Starul din "Doctor Who" Matt Smith a fost cel care l-a interpretat la început, iar actorul Tobias Menzies, cunoscut din "Game of Thrones" l-a înlocuit în sezoanele 3 şi 4.