Actriţa Jane Fonda va primi la Globurile de Aur trofeul onorific Cecil B. DeMille

Actriţa Jane Fonda, premiată cu Oscar pentru rolurile din „Klute” şi „Coming Home”, va primi anul acesta trofeul onorific Cecil B. DeMille la gala de decernare a Globurilor de Aur, programată să aibă loc pe 28 februarie, relatează News.ro.

Distincţia acordată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood recunoaşte ilustra carieră a lui Fonda în film.

Cel mai recent, ea a jucat în lungmetrajele „Book Club” şi „Youth” şi în serialul „Grace & Frankie” (Netflix).

Jane Fonda, născută pe 21 decembrie 1937, la New York, este actriţă şi producătoare. Fiica actorului Henry Fonda, ea a debutat în film la vârsta de 23 de ani, după ce a urmat cursuri de actorie cu Lee Strasberg. A jucat sub îndrumarea unora ca Roger Vadim, Alan J. Pakula, Sydney Pollack şi Paolo Sorrentino, şi a avut parteneri precum Robert Redford, Jon Voight, Michael Douglas şi Robert de Niro.

Este câştigătoare a două premii Oscar - pentru „Klute” (1971) şi „Coming Home” (1978) -, a şapte Globuri de Aur, a două trofee BAFTA şi a fost distinsă cu Palme d'Or onorific, în 2007. A jucat în peste 50 de filme artistice şi de televiziune, între acestea numărându-se „Desculţ în parc/ Barefoot in the Park” (1967), „Călăreţul electric/ The Electric Horseman” (1979) şi „Stanley & Iris” (1990).

Jane Fonda a fost căsătorită de trei ori: cu regizorul Roger Vadim (1965 - 1973), cu activistul politic Tom Hayden (1973 - 1990) şi cu magnatul media Ted Turner (1991 - 2001).

Starul de la Hollywood, cunoscut pentru acţiuni activiste încă din anii 1970, când milita împotriva războaielor, a început în luna septembrie a anului 2019 seria de acţiuni „Fire Drill Fridays”. Astfel că, în fiecare zi de vineri, ea a prostestat la Capitoliu faţă de măsurile ce trebuie luate cu privire la schimbările climatice. I s-au alăturat, între alţii, actorii Sam Waterston, Ted Danson, Catherine Keener, Rosanna Arquette şi Joaquin Phoenix. În timpul acestor proteste, Fonda şi câţiva dintre cei care i s-au alăturat au fost arestaţi pentru nesupunere civilă.

În 2018, a primit trofeul onorific „Stanley Kramer” la gala premiilor Producers Guild of America.