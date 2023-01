Actriţele Emma Mackey şi Aimee Lou Wood, printre nominalizaţii la BAFTA Rising Star 2023

Actriţele Emma Mackey şi Aimee Lou Wood, care au devenit cunoscute graţie serialului Netflix ''Sex Education'', precum şi actriţa Sheila Atim, care face parte din distribuţia epopeii istorice ''The Woman King'', se numără printre nominalizaţii la categoria Rising Star din cadrul BAFTA Film Awards, informează Reuters.

Printre cei cinci nominalizaţi anunţaţi marţi se mai numără Naomi Ackie, care a interpretat rolul regretatei cântăreţe Whitney Houston în filmul biografic ''I Wanna Dance with Somebody'', şi actorul Daryl McCormack, din pelicula ''Good Luck to You, Leo Grande'', informează Agerpres.

Mackey şi Wood interpretează rolul a două prietene apropiate în serialul Netflix ''Sex Education'', despre un grup de adolescenţi care încearcă să-şi înţeleagă vieţile amoroase. Wood, care mai are în palmares un premiu BAFTA pentru cea mai bună interpretare feminină într-un serial de comedie obţinut graţie ''Sex Education'', a fost nominalizată marţi pentru rolul interpretat în drama ''Living''.

Mackey a fost nominalizată pentru portretizarea romancierei Emily Bronte, autoarea celebrei cărţi ''La răscruce de vânturi'', în drama biografică ''Emily''.

EE Rising Star Award este singura categorie ai cărei câştigători sunt votaţi de public în cadrul galei premiilor Academiei Britanice de Artă a Filmului şi Televiziunii, care va avea loc anul acesta pe 19 februarie, la Londra.

Printre câştigătorii ediţiilor anterioare se numără Lashana Lynch, colegă de distribuţie cu Sheila Atim în ''The Woman King'', Tom Hardy, Kristen Stewart şi Daniel Kaluuya, recompensat cu Oscar.

Lista completă a nominalizărilor pentru ediţia din 2023 a BAFTA, prezentată de actorul Richard E. Grant, va fi anunţată joi.