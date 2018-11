Acuzații GRAVE - Apa din Buftea, plină de bacterii. Ministerul Sănătății știe

Deputat USR Cornel Zainea scrie pe blogul său că analizele de laborator arată că apa din localitatea Buftea este plină de bacterii, iar ministerul Sănătății recunoaște situația recomandând ca aceasta să fie fiartă înainte de a fi folosită în cazul copiilor.

"În septembrie am fost să prelevăm mostre de apă de la oamenii din Buftea. Rezultatul? Apa este absolut nepotabilă, trebuie fiartă înainte de a fi băută, o recunoaște chiar Ministerul Sănătății. În mod normal, această verificare trebuie făcută de Direcția de Sănătate Publică și de Autoritatea pentru Protecția Mediului. De ce am decis să o facem noi? Oamenii din Buftea suferă de câțiva ani din cauza calității slabe a apei potabile, problemă despre care am scris și aici. Deși oamenii au ieșit în stradă să protesteze pentru dreptul la apă curată, deși există nenumărate mărturii că apa nu se poate consuma, autoritățile susțin că apa se poate bea în siguranță", a scris deputatul USR Cornel Zainea, pe blogul său, conform Mediafax.

Parlamentarul spune că a susținut și în plen această cauză, a trimis interpelări către Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, "dar răspunsul a fost mereu același: totul este în regulă".

În interpelarea din Parlament se arată că "am decis să apelez la un laborator acreditat RENAR pentru a vedea cât de potabilă este în realitate apa din Buftea. La robinet curg bacterii, apa nu este potabilă Așa cum bănuiam, a ieșit la iveală și adevărul: apa este absolut nepotabilă. Concentrația de mangan este ridicată – 56 µg/litru, în timp ce legea prevede maxim 50 µg/litru. Ar părea că depășirea nu este gravă, dar apa potabilă ar trebui să nu aibă mai mult de 10 – 15 µg/litru în mod normal iar peste 50 µg/litru este considerată potenţial dăunătoare. Depășirea nivelului de mangan poate duce la intoxicare cu mangan, ceea ce produce daune neurologice foarte grave, mai ales la nou-născuți și copii".

Totodată, analizele ar fi arătat că există un număr enorm de colonii de bacterii neidentificate (peste 30.000), "deși apa este clorinată și maximul admis conform legii ar fi ZERO!".

"Ce însemnă aceste numere? Înseamnă nu numai că apa nu este potabilă, dar este atât de contaminată încât nu poate fi folosită nici măcar pentru spălarea fructelor și legumelor sau spălatul mâinilor – cu alte cuvinte mai rău murdărește decât curăță. Efecte neurologice „insesizabile”

Pentru că această descoperire este foarte gravă, am cerut și un punct de vedere din partea Ministerului Sănătății pe baza rezultatelor de laborator. Răspunsul este edificator în privința gradului de nepăsare față de sănătatea cetățenilor: efectele neurologice ale manganului sunt “insesizabile”! Deci ele există dar nu se pot vedea. O explicație aiuritoare din partea unui minister al “sănătății”.

Totuși, Ministerul recunoaște că ceva s-ar putea să nu fie chiar ok, așa că nu recomandă apa din Buftea pentru hrana nou-născuților, ci fierberea apei pentru mai multă siguranță. Așadar, apa cu cel mai mare tarif de furnizare din țară trebuie fiartă pe aragaz înainte de a fi băută, o recunoaște chiar Ministerul Sănătății!", se arată în interpelare.

Aceeași sursă arată că Ministerul Sănătății admite că rezultatele analizei prezintă neconformități, dar nu se pronunță legat de efectele asupra sănătății pentru că bacteriile nu sunt identificate.

"Rețeaua de distribuție a apei administrată de RAJA funcționeză ilegal, neavând nici acum autorizație de mediu, conform unui răspuns primit de la Ministerul Mediului. Această autorizație ar trebui să asigure inclusiv verificarea potabilității apei distribuite prin rețea, având la bază avize emise de Agenția Națională Apele Române și Direcția de Sănătate Publică. Legat de acest aspect, Ministerul Sănătății spune că nu intră în competența lui, deși autorizația de mediu este emisă în mod normal abia după ce sunt emise actele de reglementare din partea Direcției de Sănătate Publică, un organism din subordinea Ministerului Sănătății", mai spune parlamentarul Cornel Zainea.