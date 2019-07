Afaceristul preferat al lui Klaus Iohannis, iubitul unei celebre liberale, își vinde o parte din afacere unei mari companii din Germania

Cel mai mare grup de turism din România, Eurolines, deţinut de omul de afaceri Dragoş Anastasiu, a anunţat vineri că va ceda către DER Touristik Group, parte a Grupului german Rewe, toate activităţile de turism - turoperare, retail, business travel şi incoming. Dragoş Anastasiu este unul dintre afaceriștii cu care Klaus Iohannis se consultă frecvent, el fiind, totodată, și iubitul liberalei Hildegard Brandl.

În acest moment, activităţile se derulează pe trei companii distincte (Touring Europabus, Danubius Travel şi Nova Travel).

Tranzacţia, care a fost semnată de cele două grupuri din România şi Germania şi aprobată şi de Consiliul Concurenţei, urmează să se materializeze în toamna acestui an, arată un comunicat.

Activităţile de turoperare, retail, business travel şi incoming ale Eurolines vor fi transferate de pe companiile Touring Europabus, Danubius Travel şi Nova Travel pe firma Travel Brands SA, deţinută în acest moment tot de Eurolines. După acest transfer, firma Travel Brands SA va fi preluată de Exim Holding AS cu sediul în Praga, parte a Grupului DER Touristik.

”Toţi angajaţii şi toate sediile vor fi păstrate şi absolut toţi clienţii actuali vor fi deserviţi în continuare de aceiaşi colaboratori cu aceleaşi date de contact şi în aceleaşi locaţii ca şi în prezent. Cum s-a întâmplat şi până acum, agenţiile companiei Travel Brands vor comercializa atât produsele Grupului DER Touristik (Dertour, ITS, Meiers Weltreisen, Jahn Reisen, ITS, Billa Reisen etc.), cât şi produsele altor 45 de turoperatori germani şi români, precum şi bilete de avion şi autocar, păstrându-şi şi în viitor caracterul de Travel Hypermarket”, se mai arată în comunicat.

Cu privire la preţul tranzacţiei, părţile au decis să păstreze confidenţialitatea.

Grupul Eurolines are 80 de agenţii sub brandurile TUI TravelCenter, TravelBrands şi Eurolines, având o cifră anuală de vânzări de circa 150 de milioane de euro.

DER Touristik Group este una dintre cele mai mari companii de turism din Europa. Cu sediul central în Germania, grupul deţine 130 de companii cu peste 10.500 de angajaţi în 15 ţări, care cumulează o cifră de afaceri de 6,7 miliarde euro, generată de circa 9,9 milioane de turişti anual. În ţara noastră, DER Touristik a fost prezent din anul 2004 prin compania Dertour România.

"Ca parte integrantă a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume, firma Travel Brands, angajaţii, dar şi turiştii deserviţi vor beneficia de un număr mare de sinergii şi avantaje în viitor. Pentru a putea avea o paletă largă de produse competitive pentru turiştii români, este util să faci parte dintr-o reţea mare, care achiziţionează şi activează la nivel global. În acelaşi timp, fără investiţii majore în tehnologie şi prezenţă online, turoperarea şi vânzarea produselor turistice nu va mai fi posibilă în viitor“, explică Dragoş Anastasiu, fondatorul şi preşedintele Grupului Eurolines.

Pentru DER Touristik Group, achiziţia liderului de pe piaţa românească de turism reprezintă un pas important în extinderea internaţională.

“Ne vom baza pe actuala echipa de management în viitor. Antreprenorul român de succes Dragoş Anastasiu ne predă un business foarte bine pus la punct, foarte bine condus şi care este recunoscut pentru serviciile sale de excelenţă“, afirmă Sören Hartmann, director executiv al DER Touristik Grup şi omul care răspunde de un business de 6,7 miliarde de euro.

Pentru Rewe Group (din care face parte şi reţeaua de magazine discount Penny) piaţa românească este extrem de importantă.

“Sunt convins că în viitor se vor înregistra creşteri semnificative ale pieţei de turism din Europa de Est, în general, şi ale celei româneşti, în special. Cu această achiziţie creăm baza unei puternice viitoare creşteri în piaţa est-europeană, atât pe zona de turoperare, cât şi a agenţiilor de turism”, adaugă Sören Hartmann.

După ce tranzacţia se va finaliza, companiile vor reveni cu mai multe detalii.

Pentru Eurolines, tranzacţia a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de Investment Banking a Grupului Financiar Banca Transilvania şi membru exclusiv al Oaklins în România.