Agricultorii bănățeni au dat lovitura: Recolte de excepţie în Timiș la culturile de porumb, struguri şi floarea soarelui

Recoltele agricole de toamnă din judeţul Timiş au atins în acest an producţii de excepţie, la porumb înregistrându-se aproape 10 tone la hectar, iar la culturile viticole, în jur de 9 tone la hectar, în timp ce la floarea soarelui se estimează producţii de 3,5 tone la hectar, a declarat directorul Direcţiei Agricole Timiş, Doru Petanec, potrivit Agerpres.

"Dacă vom avea timp favorabil, cred că vom avea producţii foarte mari, spre 10 tone la hectar, pe cele 180 de mii de hectare cu porumb. Am fost zilele trecute în câmp, la un fermier care are peste 400 de hectare cu porumb şi am văzut performanţa aceasta de recoltă în buncăr. La floarea soarelui avem circa 80 de mii de hectare şi se aşteaptă o producţie de circa 3,5 tone la hectare. Sunt şi parcele cu productivitate mai mică, dar au fost lăsate la urmă cu recoltatul, oamenii au recoltat prima dată recolta bună", a afirmat Doru Petanec.

Şeful Direcţiei Agricole Timiş a adăugat că la culturile viticole de la Recaş şi Buziaş se recoltează cu combina, procesul fiind în plină desfăşurare. Suprafaţa viticolă totală din Timiş, cu şi fără rod, este de 3.800 hectare, cu tot cu fermele mici, din care peste 1.000 de hectare sunt ocupate de marile podgorii de la Recaş şi Buziaş. La struguri de masă, producţia este în medie de 9 tone pe hectar.

Şi la pomii fructiferi, care ocupă 8.500 de hectare, recolta este bună, acum fiind în toi culesul la măr, prună şi piersică. Probleme au fost doar la cireş, în primăvară, din cauza ploilor abundente.

Grâul de pe cele 130 de mii de hectare a ajuns deja în hambare, cu o producţie de 6,5 tone la hectar, în timp ce jumătate din cele 20 de mii de hectare semănate cu rapiţă au fost distruse de gerul din iarnă, suprafaţa fiind resemănată cu culturi de porumb şi floarea soarelui.

"Semănatul de toamnă se face acum în condiţii foarte grele pentru că pământul este uscat. Rapiţa se seamănă acum şi este riscul să răsară neuniform sau chiar deloc. Aşteptăm o ploaie. Spre finele lunii septembrie începe semănatul la grâu", a mai menţionat şeful Direcţiei Agricole Timiş.

Suprafaţa totală agricolă a judeţului Timiş este de 700 de mii de hectare, din care cea arabilă este de 530 de mii de hectare.