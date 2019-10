Albumul "Abbey Road" al formației The Beatles este pe punctul de a se plasa din nou pe primul loc în topuri, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansare, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc pentru grupul britanic în playlist-ul său, anunță MEDIAFAX.

Lansat pe 26 septembrie 1969, "Abbey Road" s-a dovedit a fi ultimul album pe care formația l-a înregistrat împreună, muzicianul John Lenon părăsind trupa în anul 1970.

Materialul discografic a ocupat prima poziție în topuri timp de 17 săptămâni, dintre care 11 au fost consecutive, potrivit music-news.com.

Albumul "Abbey Road" a marcat o creștere în vânzări cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când a fost lansat. Aproximativ 12.000 de exemplare au fost cumpărate.

Totodată, după o jumătate de secol, "Abbey Road" continuă să atragă turiști în locul care poartă numele albumului. Turiști din Filipine, Puerto Rico, Italia și din Statele Unite ale Americii au înconjurat celebra trecere de pietoni, imortalizată pe coperta albumului omonim. Cei mai mulți traversează prin locul celebru, încercând să recreeze imaginea de pe coperta albumului, și își dau seama că șoferii nu sunt încântați să aștepte.

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr şi George Harrison au format The Beatles, în 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. În 2008, grupul The Beatles a fost plasat în fruntea clasamentului dedicat de revista Billboard celor mai de succes artiști din toate timpurile. The Beatles deține recordul celor mai multe piese ajunse pe prima poziție a clasamentului Hot 100, cu 20 de melodii. Trupa a primit șapte premii Grammy și un Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, în 1970, cu filmul "Let It Be". Membrii trupei au fost incluși și în selecția revistei Time cu cele mai influente 100 de personalități din secolul al XX-lea.

