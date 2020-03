Alegeri prin corespondență în Germania, alegeri importante si pentru comunitatea de romani

In plina pandemie de covid-19, in Germania au loc alegeri, dar totodata apar noi reglementari referitoare la alegerile prin corespondenta. De exemplu in Nurenberg se primesc in ultimul timp tot mai multe informatii că plicurile cu buletinele de vot pentru alegerile de pe 29.03.2020 nu au fost livrate. Mulți alegători sunt îngrijorați că scrisorile lor electorale nu vor mai fi date la biroul electoral la timp (adică până duminică 29.03.2020, ora 18:00). De aceea, s-au intreprins următoarele măsuri:

1. Golirea suplimentară a cutiilor poștale

Alegătorii eligibili din Bavaria își pot pune scrisorile electorale pentru alegerile locale de duminică până sâmbătă, la ora 18:00, în orice cutie poștala existența in apropiere. Toate 19.559 căsuțe poștale vor fi golite din nou sâmbătă seara, iar scrisorile vor fi livrate la timp până duminică seara - a anunțat miercuri ministrul de interne, Joachim Herrmann.

2. Livrarea scrisorilor electorale ( buletinelor de vot ) în instituțiile și școlile orașului Nuernberg.

Duminică, între 14:00 și 18:00, puteți înmâna scrisoarea electorală în zona de intrare a următoarelor școli:

1. Suchneldaschule, Suchneldastraße 5, 90482 Nürnberg

2. Școala Georg Paul Amberger, Ambergerstrasse 25, 90441 Nürnberg

3. Școala Peter Vischer, Bielingplatz 2, 90419 Nürnberg

4. Școala Johann Daniel Preißler, Preißlerstrasse 6, 90429 Nürnberg

5. Zugspitzschule, Zugspitzstraße 119, 90471 Nürnberg

A șasea școală Erich Kästner, Eichstätter Strasse 11, 90453 Nürnberg

De asemenea, puteți înmâna scrisorile electorale către biroul electoral din Unschlittplatz. Desigur, este posibil să se voteze ( prin corespondenta )-folosind scrisoarea electorală chiar și în perioadele de restricții de ieșire.

Corespondenta de la Nurenberg, Ionela Van Rees Zota