ALERTĂ - Declarații de presă la Cotroceni. Iohannis își bagă la înaintare purtătorul de cuvânt, după ce a primit propunerile de miniștri de la Dăncilă

Purtătorul de cuvânt al Președintelui României, Mădălina Dobrovolschi, va susține astăzi, ora 13:00, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Declarațiile au loc după ce premierul a transmis propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltării Regionale și Transporturilor.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a miniştrilor la Dezvoltare Regională şi Transporturi.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost propus Daniel Suciu, iar pentru Ministerul Transporturilor - Răzvan Cuc.

"Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situaţiei de blocaj a activităţii Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea Regională şi Transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investiţiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiţii este necesară coordonarea de către miniştri cu atribuţii depline în exercitarea funcţiilor. Îmi exprim speranţa că interesele României vor prima şi, în scurt timp, Guvernul va putea să-şi desfăşoare activitatea în echipă completă", a subliniat Viorica Dăncilă, citată în comunicat.



Executivul va continua să îşi îndeplinească angajamentele asumate, potrivit sursei citate, şi va acţiona pentru punerea în aplicare a programului de guvernare în interesul cetăţenilor, cu accent pe dezvoltarea investiţiilor şi creşterea veniturilor populaţiei. Totodată, Guvernul îşi va exercita, în continuare, cu responsabilitate mandatul Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.