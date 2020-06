ALERTĂ Focar de coronavirus la un centru pentru tineri cu handicap din Galați

20 de angajați de la un centru pentru tineri cu handicap din Galați s-au testat, miercuri, la o clinică privată din oraș, după ce au aflat că au intrat în contact cu o persoană infectată cu noul coronavirus. Testele au ieșit pozitive, astfel că instituția a intrat în carantină.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Galaţi, instituţia aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi are 40 de rezidenţi şi 40 de angajaţi.

20 dintre angajaţi au primit, miercuri, confirmarea că sunt pozitivi la testul pentru depistarea COVID-19, iar ceilalţi sunt testaţi pe parcursul zilei, potrivit Mediafax.ro.

Citește și: Experiența primilor turiști români în Grecia: 'Nu ne-au luat temperatura, absolut nimic!'

Persoanele diagnosticate sunt asimptomatice.

Imediat după ce au aflat de cazurile de COVID-19, autorităţile au izolat centrul, hotărând totodată să testeze toţi angajaţii şi toți rezidenţi.

„S-au luat primele măsuri din secunda în care am aflat despre problemă. Am decis să introducem instituţia în carantină, am dus acolo angajaţi de la alte centre din subordinea noastră, i-am echipat corespunzător. Direcţia de Sănătate Publică îi testează pe beneficiari şi apoi pe ceilalţi angajaţi. Vom aloca toate resursele necesare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

În judeţul Galaţi, de la începutul epidemiei, peste 700 de persoane s-au infectat cu virusul COVID-19. Din aceştia, 85 de gălăţeni au murit, iar 417 au fost declaraţi vindecaţi.