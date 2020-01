ALERTĂ - Incident ARMAT în centrul oraşului canadian Ottawa

Mai multe persoane au fost rănite în urma unui incident armat produs miercuri în centrul oraşului canadian Ottawa, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate, conform Mediafax.

"Poliţia a fost mobilizată pentru un incident armat produs în zona Gilmour. Au fost raportaţi mai mulţi răniţi. Avem o reacţie coordonată. Vă rugăm să evitaţi zona", a transmis Poliţia din Ottawa.

Cel puţin trei persoane au fost transportate la spital în urma atacului, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate canadiene.

Shooting this morning on our street... worried for my neighbours. pic.twitter.com/yh2eSSwMEF