ALERTĂ Ludovic Orban reintroduce RESTRICȚII, de săptămâna viitoare, pentru persoanele care vin în România

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că de săptămâna viitoare, se vor reintroduce restricții pentru personele care vin România.

",Primarii până la alegerile locale, multi dintre ei, s-au temut să ia decizii și impunerea măsurilor. Acum au deplină autoritate în reducerea numărului de infectări.

Am discutat cu colegii. Știți că nu am mai acutualizat stuația din alte țări pentru că am așteptat să fie ceva unitar la nivelul UE. Vom decide luni, în CNSU, să reintroducem restricții pentru țările care au un nivel de îmbolnări mai mare decât cel din România.

Nu se va impune carantinarea dacă vin cu un test COVID și stau până în 3 zile pe teritoriul României.

Pentru ceilalți, care vor să stea mai mult, se va impune carantină pe 14 zile. În cazul în care nu doresc, în a 5-a zi vor putea face un test și vor ieși din carantină", a spus Ludovic Orban.