ALERTĂ - Măsuri în scandalul imunoglobulinelor: Va fi implementat un nou sistem / VIDEO

Ministrul Sănătăţii a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă şi despre scandalul iscat în urma absenţei imunoglobulinelor din farmacii şi spitale. Sorina Pintea a anunţat şi faptul că ministerul lucrează, alături de STS, la implementarea unui nou sistem pentru a urmări trasabilitatea medicamentelor.

"Sunt două numere de telefon publicate, ei pot să apeleze şi să sesizeze lipsa nu doar a imunoglobulinelor, ci şi pentru alte medicamente. Am avut discuţii cu reprezentanţii STS pentru un program. Lucrăm, cât de repede sistemul va fi implementat. Nu pot să vă dau un termen, dar nu va fi foarte lung. Am clarificat lucruri pentru a urmări trasabilitatea medicamentului.Îl vom face. Aceste lucruri s-au mai discutat, eu doar am accelerat lucrurile în acest sens.", a declarat Sorina Pintea.

