Alexandru Cumpănașu: ȘANTAJ ordinar al UDMR! Țin în șah președintele și coaliția de guvernare

Președintele Coaliției Naționale pentru Dezvoltarea României, Alexandru Cumpănașu, susține că UDMR face un joc dublu în Parlament și țin în șah atât coaliția PSD-ALDE, cât și pe Klaus Iohannis.

”Santajul ordinar al UDMR continua. Pt cei 66 arginti transformati in voturi parlamentare cativa lideri maghiari la ordin extern SANTAJEAZA deopotriva si in egala masura Presedintele Romaniei si Liderii Coalitiei de guveenare. Razboiul politic infernal din aceste zile serveste perfect (m)urvelor udmriste. Pe Presedinte il tin in sah cu voturile pt o eventuala suspendare iar pe Liderii majoritatii cu nr de voturi necesare trecerii diverselor legi. Asa se explica paradoxul "doctrinar" al declaratiilor si deciziilor UDMR din ultima vreme: voteaza modificarile la coduri alaturi de majoritatea parlamentara dar sunt impotriva suspendarii. Adica ei sunt STAPANII. Si dau fiecaruia cate ceva cu negocieri toxice pt Romania. In scurt timp cu orice cost la adresa mea si a familiei mele (voi intra in detalii curand) voi detalia VASTA retea de putere a serviciilor maghiare in Romania prin diversi interpusi sau intrumente precum UDMR, PCM, PPMT dar mai ales RETEAUA NEVAZUTA a agentilor plasati in locuri si posturi esentiale pt statul roman. Sa ajunga Marko Bella sa vorbeasca despre independenta Transilvaniei este MULT PREA MULT!. ENOUGH ITS ENOUGH!”, arată Alexandru Cumpănașu.