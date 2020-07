Alianţa pentru Unirea Românilor şi-a prezentat candidaţii pentru primăriile din Bucureşti

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi-a prezentat, joi, candidaţii pentru primăriile din Bucureşti, copreşedintele partidului Claudiu Richard -Târziu fiind desemnat să intre în competiţia pentru ocuparea fotoliului de edil-şef al Capitalei.

Potrivit unui comunicat al AUR transmis AGERPRES , Târziu, scriitor, editor şi activist civic, absolvent al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, a declarat la conferinţa de presă organizată cu acest prilej că împărţirea Bucureştiului pe primării de sector este "nejustificată" şi "contraproductivă", adăugând că soluţiile pe care le are depind mult de o guvernare a Capitalei "sub o singură comandă"."Nici o capitală nu este condusă de şapte primari, ci de unul singur, care îşi poate pune în operă viziunea. Cu primari de diferite apartenenţe politice, cu programe diferite şi cu animozităţi politice nu poţi administra eficient şi unitar capitala. Soluţiile pe care le avem pentru fluidizarea traficului, pentru depoluarea oraşului şi pentru alte probleme administrative depind mult de o guvernare a Bucureştiului sub o singură comandă", a afirmat Târziu.Candidaţii AUR la primăriile de sector sunt: Andrei-Emil Dîrlău, teolog - Sectorul 1; Ana-Maria Mihai, medic stomatolog - Sectorul 2; Ovidiu-Ştefan Dima (37), cercetător - Sectorul 3; Antonio Andrusceac, teolog - Sectorul 4; Alexandru Săraru, profesor de matematică - Sectorul 5; Cătălin-Liviu Amieroaie, teolog - Sectorul 6.