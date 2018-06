Alina Mungiu - Pippidi, analiză TĂIOASĂ după eşecul moţiunii de cenzură: 'Cum nu putem rezolva cu impostura, să rezolvăm măcar instabilitatea'

Alternativa la PSD nu a câștigat pentru că nu există, consideră Alina Mungiu - Pippidi. Într-un articol din România Curată, Pippidi face o analiză dură a situaţiei politice actuale.

"Cum nu putem rezolva cu impostura, să rezolvăm măcar instabilitatea. Faceți un guvern de uniune națională pentru președinția europeană din 2019.

S-a mai petrecut o încercare de insurecție – a cîta, din ultimele douăsprezece luni? – și iar nu s-a reușit să fie dată jos coaliția de guvernare. Mi-e și jenă să mai repet ce spun de un an despre stupiditatea acestei agresivități prost plasate, care nu avansează pe nimeni și nimic. Poporul s-a prins și el, și stă la meci sau la mall mai degrabă decît să vină la Parlament să dea guvernul jos. Afacerea nici nu e rea pentru popor, că între timp și cu minimă activitate îi crește punctul de pensie și diverse salarii. Agitația și prostia sunt așa de mari că nu avem timp să vorbim despre ce chiar a făcut PSD, de exemplu ridicarea enormă a salariilor pentru medici. E de necrezut aproape, și o mare ocazie de a relansa sănătatea, care de altfel nu stă așa prost cum spun alarmiștii, numai că nu ai cu cine vorbi, nu poți întrerupe pe nimeni din războiul civil ca să discuți ceva serios.

Istoria s-a încheiat cu o majoritate mai mare pentru guvernanți decît se credea. Felicitări, postaci și antreprenori Facebook, ați muncit bine.

Nu are a face, tabăra perdantă va reveni la armele tradiționale, adică se începe de către procuratura cea care se ocupă cu crima organizată ancheta în dosarul de trădare. Nu rîdeți, că la fel or fi rîs unii de dosarul de instigare la abuz administrativ cu secretarele de la Teleorman ascultate de SRI și uite că a luat Dragnea trei ani și ceva cu executare. Numai Boureanu, că a agresat un echipaj de poliție, a luat cu suspendare. În rest toți ăia care nu deranjează pe nimeni au fost achitați săptâmîna asta – ce să mai pierdem vremea cu Nicolescu de la Argeș, destul că am băut șampania cînd l-au arestat. În timpul ăsta, ăștia care își ling rănile de la moțiune au și tras de mînecă niște ambasadori asupra marelui pericol care pîndește justiția – din partea PSD, desigur. Și așa au de gînd să o țină, de ce să fie mai deștepți anul care vine decît au fost în cel care a trecut.

Dar pe scurt și lăsînd la o parte cele bune și cele rele ale PSD, nu are cum să treacă moțiunea unora care nu au prim ministru, nu au trei idei articulate despre ce vor face la guvernare (care e ideea de bază cu agricultura a lui Cioloș, care a fost comisar cu agricultura, o știe cineva? Sau a lui Turcan cu educația, sau a lui Dan Barna cu fondurile europene, specialitatea lui, pentru care l-am recomandat în guvernul Cioloș?), și de ce nu au un site cu guvernul alternativ, cu meritele și ideile lor, cu modelarea primelor o sută de zile cu ei la putere (ce Dumnezeu, și acum 20 de ani ne-a dus mintea să facem asta) să vadă lumea cine vine dacă dă jos PSD și ce face. Numai Năsui și Stancu-Viziteu de la USR au ceva program, ei apără SRI de „dușmanii săi” și serviciile secrete de o lege nouă, ca să îi cităm exact, și asta chiar în comisia de supraveghere a SRI de către puterea civilă (dar sigur că nu se pune dacă cineva nu e civil). Noroc cu Măgureanu și Medar că ne-au lăsat o legislație grozavă, ca să o apere pe baricade partidul anti-sistem al societății civile.

Ca atare, greu să plîngem la aceste noi episoade din lupta partidului cu securitatea. Că oare chiar meritau să cîștige oamenii ăștia? De ce? Că se opun PSD? Da, PSD vrea să umble la guvernanța corporativă, și rău face, dar nu ne pot reprezenta în opoziția cu ei tehnocrații care cînd au fost la guvernare au dat afară belgianul de la TAROM în cinci minute la cererea grupului de interese aferent, și la fel au făcut peste tot unde a împins careva mai cu mușchi.

Ca atare, dat fiind că lucrurile merg tot cum merg indiferent cine vine și aceleași grupuri aranjează aceleași lucruri, conflictul e, după părerea mea, problema la ora asta. Pîra în exterior și ideea că în loc de alegeri băgăm contracandidații la trădare și instigare și ajungem să avem un singur candidat, astea sunt dăunătoare democrației și economiei. Alegeri anticipate, cum vrea Dacian? Păi la ce? Și așa sunt prea multe alegeri, care refac constelația prezentare la vot puțină, și lume motivată doar de patronaj de ambele părți. În rest nu mai votează nimeni.

Ca atare, sfatul meu e să faceți voi un guvern de uniune națională, măi fraților. Mai prost nu aveți cum guverna, unii sau alții, și măcar scăpăm de pancarte în Parlament și moțiuni de cenzură care riscă să ridice dobînda la împrumuturile externe. Asta e încă bună, țineți-o așa, că pe greci asta i-a nenorocit. Dacă impostura nu o putem elimina, să eliminăm măcar instabilitatea! Faceți un guvern de uniune națională, oricum SRI o să aibă veto pe toți miniștrii și prim miniștrii, și veniți la președinția europeană cu o țară care, dacă nu are alte calități, are măcar ceva solidaritate.

Și puneți-l prim ministru pe Hunor, că a fost cel mai înțelept săptămîna asta. Cu președinte neamț și prim ministru ungur facem Europa praf. Dacă nu o răzbesc Orban și Salvini între timp", ,scrie Pippidi în România Curată.