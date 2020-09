`Am spus că îi respectăm pe cei de la FCSB, dar nu ne este frică. Mă bucur că băieţii au înţeles mesajul`, spune tehnicianul FC Voluntari

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FCSB, scor 2-1, că este mândru de fotbaliştii săi, care au jucat “cu inimă” în faţa unei formaţii “cu mare calitate”, potrivit news.ro.

“Nu mă revanşez faţă de nimeni. Este meseria mea. Băieţii au făcut un joc bun, au alergat mult, au jucat cu inimă. Am spus că îi respectăm pe cei de la FCSB, dar nu ne este frică. Mă bucur că băieţii au înţeles mesajul şi au jucat foarte bine. Îi felicit şi sunt mândru de ei. Am întâlnit o echipă cu mare calitate şi am câştigat.

Cred că am făcut şi meci foarte bun. Băieţii au făcut o treabă excelentă. Sper să o ţinem tot aşa. Jucătorii tineri care au intrat şi au debutat au jucat foarte bine şi mă bucur pentru ei.

Eric a făcut un joc extraordinar. Este un om foarte important pentru echipa noastră. El nu are ţesut adipos foarte mult, ci are o musculatură foarte mare şi puternică. Este foarte bine, este în kilogramele lui. Îl felicit, este un jucător de calitate”, a spus Teja la posturile care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a fost învinsă, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), de echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a treia a Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Mailat ’29 şi Ricardinho ’64. Pentru FCSB a înscris Man, în minutul 86.